Toulouse - 4 jours exceptionnels autour du spatial

Bonjour,

La nouvelle édition du TOULOUSE SPACE FESTIVAL, organisée par Toulouse events et Advanced business events (abe), en partenariat avec la CITE DE L'ESPACE, offrira au public scolaire, universitaire et aux visiteurs tout public, 4 journées d’immersion dans l'univers spatial sous toutes ses formes.

Ce rendez-vous incontournable rassemblera professionnels, passionnés et curieux pour explorer les dernières avancées et perspectives du secteur spatial. Deux sites emblématiques se transformeront en véritables carrefours d'échanges, de découvertes et d'innovations : Le MEETT - Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès de TOULOUSE et La Cité de l’espace.

De quoi générer de véritables vocations pour les jeunes et les personnes souhaitant donner un nouveau sens à leur carrière. Partenaire officiel du TOULOUSE SPACE FESTIVAL, le CNES, l’agence spatiale française, organise à cette occasion son premier festival éducation jeunesse, afin de valoriser tout le panorama de son offre éducative et enseignement supérieur.

LE TOULOUSE SPACE FESTIVAL DE RETOUR AU MEETT

Jeudi 15 et vendredi 16 mai : exclusivement réservé aux scolaires, étudiants et start-up.

Samedi 17 et dimanche 18 mai : ouvert à tous les publics.

Science, culture et divertissement investissent la capitale européenne du spatial au MEETT, Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse, pour la deuxième édition du Toulouse Space Festival qui avait attiré 10 000 visiteurs en mai dernier.

Les grands acteurs institutionnels et industriels, les meilleures écoles et formations ainsi que les experts du divertissement et de la médiation

scientifique se réunissent pour quatre jours de rencontres professionnelles et éducatives, d’expériences scientifiques, d’animations ludiques, de cinéma et d’expositions.

Sous le marrainage de l’astronaute Claudie Haigneré et en partenariat avec le CNES, la Cité de l’espace, Thales Alenia Space et Airbus Defence and Space, la plus grande manifestation du spatial en Occitanie souhaite répondre aux attentes des différents publics dans les domaines d’activité liés au spatial. L’objectif est également d’attirer l’attention des plus jeunes, avec un programme adapté aux enfants à partir de 10 ans.

Stephane CASTET, Président abe (Advanced business events)

« Le Toulouse Space Festival s’inscrit dans une volonté de contribuer à l’animation du territoire et au rayonnement culturel de Toulouse, capitale européenne du spatial avec ses 400 entreprises et 12 000 emplois, soit 25% des effectifs européens.

En rassemblant au MEETT l’écosystème industriel, éducatif et du divertissement, nous souhaitons créer des vocations, éduquer sur la recherche spatiale et promouvoir tous les domaines liés à l’espace ».

Forum des métiers

Les écoles et les entreprises présentent leurs formations, programmes et opportunités de carrière.

Jeudi 15 mai: EXCLUSIVEMENT RESERVÉ AUX SCOLAIRES (sur réservation uniquement) : conférences sur les métiers de l’espace, ateliers pratiques et interactifs, stands de présentation des écoles et formations.

Vendredi 16 mai : EXCLUSIVEMENT RESERVÉ AUX ETUDIANTS ET START-UP (sur réservation uniquement) : pitches de start-up et projets innovants, rencontres avec des professionnels du secteur, conférences spécialisées sur les carrières spatiales.

Samedi 17 et dimanche 18 mai : OUVERT À TOUS LES PUBLICS : projections de films, expositions des entreprises et des écoles, plus de 50 ateliers interactifs, réalité virtuelle, démonstrations, planétarium, rencontres et échanges avec des professionnels, conférences avec des personnalités, présentation des métiers.

En 2024, ont participé les entreprises suivantes : Actia, Akkodis, Ariane Group CS, le CNES, l’ESA, l’IRT Saint-Exupéry, LGM Groupe, Magellium, l’ONERA, Recaero, Steel électronique, ...Et les écoles Aero Pyrénées, École de l’air et de l’espace, ENIT, INP, ISAE-SUPAERO, ESTACA, Fly By, Université de Toulouse, ...

Nouveauté 2025

Partenaire Officiel du Toulouse Space Festival, le CNES (Centre National d'Études Spatiales) animera durant les 4 jours 2500 m2 d’ateliers éducatifs et de démonstrations scientifiques. Le CNES organise son Festival Éducation Jeunesse, avec la venue de 1000 jeunes et 200 enseignants lors des journées scolaires et étudiantes programmées le jeudi et le vendredi.

Lionel Suchet, Président Directeur Général du CNES : « En tant qu’agence spatiale française, l’éducation fait partie de nos missions fondamentales. Nous avons décidé de nous associer à cette seconde édition du Toulouse Space Festival en y intégrant notre tout premier festival éducation jeunesse: véritable point d’orgue et rassemblement des enseignants et élèves qui ont pris part au cours de l’année à nos multiples projets éducatifs. Notre but est de partager avec le plus grand nombre, nos actions dans ce domaine à un moment où susciter de nouvelles vocations scientifiques et techniques est plus que jamais important pour notre futur. »

Des expériences immersives et ludiques autour de l’exploration spatiale pour toute la famille :

- Projections de films et de documentaires : Thomas Pesquet, l’étoffe d’un héros, Le Petit Prince (film d’animation), etc.

- Ateliers interactifs et éducatifs pour découvrir l’espace de manière ludique

- Démonstrations en réalité virtuelle pour des expériences immersives de voyage spatiaux

- Sur le laboratoire itinérant de la Cité de l’espace, présence d’un animateur scientifique pour des expériences sensorielles et participatives.

- Simulateurs de vols

- Planétarium

- Animations : jeux de société, espace games, etc.

- Livres, BD, etc.

Avec la participation en 2024 de Ciel d’Occitanie, Instant Science, Blackrock Games, Gibert, Invitez les Etoiles, Stelvision, ...

Rencontres avec des scientifiques reconnus et inspirants

Le Toulouse Space Festival permet à tous, et aux jeunes en particulier, de rencontrer des personnalités inspirantes, parmi lesquelles :

Claudie Haigneré, marraine de la deuxième édition du Toulouse Space Festival, interviendra le jeudi 15 Mai pour partager son parcours inspirant d’astronaute et évoquer ses expériences dans le domaine spatial. Elle mettra particulièrement l’accent sur la féminisation

de la filière spatiale, en encourageant les filles à s'engager dans les sciences et la technologie.

Philippe Perrin, neuvième astronaute français, partagera également son parcours exceptionnel et ses missions dans l’espace. Sa présentation, suivie d’une séance de dédicaces de son livre, permettra aux visiteurs d’ouvrir un dialogue avec un professionnel de haut niveau, de découvrir les réalités du métier et, peut-être, susciter des vocations.

Sylvestre Maurice, astrophysicien à l’Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP) à Toulouse a assisté le 18 février 2021 à l’atterrissage du rover Perseverance sur Mars. Un moment historique pour ce passionné qui est aussi le responsable scientifique de l’instrument embarqué SuperCam. Diplômé de l’ISAE- SUPAERO, Sylvestre Maurice nous racontera son parcours et abordera lors d’une conférence, le sujet « Exploration de Mars et recherche de traces de vies ».

Invitée d'honneur, la Fondation Saint-Exupéry pour la jeunesse soutient la venue de figures inspirantes telles que des astronautes, auteurs et personnalités du monde de l’espace, offrant des moments uniques de rencontres et de partages d’expériences.

Créée en 2009 sous l’égide de la Fondation de France, elle soutient des actions en faveur des jeunes, inspirées des valeurs de l’écrivain. Elle œuvre pour l’éducation, la culture, le handicap et la lutte contre l’illettrisme en aidant des associations de terrain.

CITÉ DE L’ESPACE : « Question Lune » / Le 18 mai 2025, une journée inédite et gratuite à la Cité de l’espace

Dans le cadre de cette nouvelle édition du Toulouse Space Festival, la Cité de l’espace organise une journée de clôture autour de la Lune et de son exploration. Dimanche 18 mai 2025, le public est invité à venir découvrir la Cité de l’espace et à aller à la rencontre d’acteurs du spatial.

Toutes les expositions, animations et spectacles de la Cité de l’espace seront par ailleurs accessibles gratuitement (sur inscription).

Arnaud Mounier, Directeur Général de la Cité de l’espace : « À la Cité de l’espace, nous avons à cœur de créer de grands évènements populaires pour rendre la science toujours plus accessible au plus grand nombre. 7000 visiteurs sont venus partager cette passion avec nous lors de la première édition. Cette année, nous invitons le public à une journée portes ouvertes placée sous le signe de la découverte et de l’exploration de la Lune. Cet astre fascinant est au centre de notre parcours, avec l’ouverture récente du LuneXplorer, une expérience immersive unique en Europe ».

Plus de 50 ans après les missions Apollo, la Lune est redevenue l’objet de toutes les attentions: de nombreuses agences spatiales, ou opérateurs privés, rêvent d’y faire atterrir des robots ou des astronautes. Qui sera le premier, ou la première, à fouler à nouveau le sol lunaire ? Et quand ? Pourquoi revenir sur la Lune ? Que peut-on y apprendre ? Peut-on y vivre durablement ?

Le dimanche 18 mai 2025, la Cité de l’espace réunit de manière exceptionnelle plusieurs personnalités pour rencontrer le public et répondre de manière simple à toutes ces questions. Qu’ils soient responsables du CNES et de l’ESA, ingénieurs spatiaux, astrophysiciens, mais aussi designers, juristes, et même humoristes, tous imaginent le futur de l’exploration lunaire et rivalisent d’inventivité. Tout au long de la journée, ils échangeront de manière informelle avec les visiteurs par l’intermédiaire de rencontres organisées en différents lieux de la Cité de l’espace et sur une grande scène installée dans les Jardins.

Parmi les personnalités présentes :

Didier Schmitt - chef de la stratégie de l’exploration robotique et humaine à l’ESA

Sylvestre Maurice - astrophysicien

Juergen Schulz - chef du projet Luna à l’ESA

Arnaud Prost - astronaute de réserve de l’ESA

Alexis Paillet - chef du projet Spaceship FR au CNES.

Pour aller plus loin, les visiteurs pourront vivre la nouvelle expérience immersive le LuneXplorer et se mettre dans la peau d’un astronaute en mission vers la Lune, ressentir la puissance d’un décollage en fusée et d’un alunissage et comprendre la prochaine étape de l’exploration Lunaire : le retour des astronautes sur la Lune d’ici quelques années. Quelle forme pourrait prendre ce retour ? Les visiteurs trouveront des réponses en découvrant l’exposition Lune épisode II, imaginée par la Cité de l’espace. Lors de cette journée, les visiteurs pourront également accéder gratuitement (sur inscription sur www.cite- espace.com) à l’intégralité de l’offre de la Cité de l’espace : expositions, animations et spectacles.

Journée inédite et gratuite sous le signe de l’exploration lunaire, dimanche 18 mai 2025 de 9h30 à 18h Sur inscription : www.cite-espace.com

Tout au long du Toulouse Space Festival, la Cité de l’espace est aussi présente au MEETT. Elle y installera un laboratoire itinérant, où un animateur scientifique proposera des expériences sensorielles et participatives.

Soutenu par Toulouse Métropole, le Toulouse Space Festival est co- organisé par Toulouse events et Advanced business events (abe), expert d’évènements scientifiques et technologiques à haute valeur ajoutée.