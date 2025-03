Jacou - DO&KA ouvre une deuxième succursale et vise 5 à 10 nouveaux franchisés en 2025

DO&KA ouvre une succursale à Jacou le 26 mars prochain, 10 ans après son magasin pilote de Castelnau-le-Lez. Le spécialiste de la vente d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie a depuis créé une franchise nationale et compte déjà neuf magasins. Objectif : 45 points de vente en 2030.

Grégory Vayssettes et Erwan Estevan, dirigeants de l’enseigne DO&KA, inaugureront le 26 mars 2025 leur deuxième succursale. Situé à Jacou, ce point de vente de 510 m2 propose, comme le magasin historique de Castelnau-le-Lez, plus de 8000 références de produits alimentaires et d’accessoires pour les animaux domestiques dans les univers chiens, chats, oiseaux et basse-cour, petits mammifères,aquariophilie, terrariophilie.

L’offre se compose de produits locaux et/ou d’origine France, de marques exclusives, de produits biologiques et d’un espace vrac (pour la litière, les friandises et l’alimentation sèche). Au rendez-vous aussi, des conseils professionnels et des espaces de services (Toutou-bar, espace bien-être, toilettage, etc.), qui constituent la marque de fabrique de DO&KA. Jérémy Clottes, directeur de DO&KA à Castelnau, prend aussi la direction du point de vente de Jacou qui emploiera trois salariés et fera appel à une toiletteuse indépendante.

La zone de chalandise de DO&KA Jacou doit s’étendre du nord de la métropole montpelliéraine au Pic Saint-Loup. Le magasin de Castelnau-le-Lez, lui, a vu son chiffres d’affaires quadrupler depuis sa création en 2015 et emploie quatre salariés.

DO&KA, une jeune franchise aux ambitions nationales

En 2021, Grégory Vayssettes et Erwan Estevan ont décidé de développer en franchise leur concept d’animalerie axé sur le service et l’expérience client. Le premier magasin franchisé a ouvert cette année-là, suivi de six autres jusqu’en décembre 2024. DO&KA a essaimé en Occitanie (Millau, Clermont-L’Hérault, Bagnols-sur-Cèze, Colombiers), dans le Vaucluse (Monteux), dans le Doubs (Besançon) et en Martinique (Le Lamentin). « Nous espérons ouvrir 5 à 10 franchises par an pour atteindre les 45 points de vente en 2030 » annoncent les deux dirigeants. Les chiffres du marché de l’animalerie, en progression, les confortent dans leurs objectifs, tout comme l’appétence des Français pour l’information et le conseil, credo de DO&KA.

DO&KA vise les zones péri-urbaines commerciales et les retail parks partout en France, avec des surfaces de vente de 400 à 600 m2. L’enseigne dispose d’une centrale d’achat installée à Vendargues qui lui permet de négocier les tarifs avec ses fournisseurs, de distribuer des marques exclusives en France et de livrer ses franchisés avec réactivité.

À propos de DO&KA

La franchise et les succursales DO&KA font partie du groupe L’Animalerie (Castelnau-le-Lez), codirigé par Grégory Vayssettes et Erwan Estevan (CA 2024 3,5 M€, 17 salariés) :

• DO&KA DEV, SAS dédiée au développement de la franchise

• DO&KA Castelnau-le-Lez, SAS, magasin pilote et succursale

• DO&KA Jacou, SAS, succursale

• ANIMEGA, SAS, centrale d’achat.

Marché : les Français en bonne compagnie

Baromètre FACCO-ODOXA 2024 75,1 M d’animaux de compagnie en France (X2,5 depuis 1976) :

• 29,8 M de poissons

• 16,6 M de chats

• 9,9 M de chiens.

61 % des Français concernés.

Promanimal 2023

Les dépenses des Français pour leurs animaux ont bondi en 2023 (croissance du secteur + inflation) :

• +11 % pour les chiens,

• +15 % pour les chats,

• + de 20 % du CA dépensé en animalerie

(meilleure progression du marché).

Budget moyen : 1000 € pour chat et 1500 € pour chien.

Fichier d’identification de l’i-cad

L’Occitanie est la 3e région française pour les chiens et les chats avec 184 008 animaux nouvellement identifiés en 2023.