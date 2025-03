BASSIN DE THAU - #Insolite : Plongée dans le délit : La Brigade Nautique de Marseillan sort une voiture volée des eaux

#Insolite : Plongée dans le délit : La Brigade Nautique de Marseillan sort une voiture volée des eaux

Les fonds marins de l’étang de Thau réservent parfois des surprisescomme celle dénichée cette semaine par les plongeurs de la Brigade Nautique de Marseillan. Lors d’un entraînement de routine, ces gendarmes pas comme les autres ont repéré un trésor pour le moins inattendu : une voiture récemment signalée volée, discrètement engloutie sous les eaux. Une découverte insolite qui confirme, s’il le fallait encore, que la brigade héraultaise maîtrise l’art de mêler humour et efficacité.

Une épave pas si fantôme

C’est en parfaits professionnels que les plongeurs ont mené l’enquête… sous les flots. Le véhicule, intentionnellement immergé pour échapper aux radars, a été localisé lors d’un exercice subaquatique. Pour extraire l’automobile de son aquarium improvisé, il a fallu redoubler de créativité : gonflage de ballons de levage, délicat remorquage sur 100 mètres, et coordination avec un garagiste pour réceptionner l’épave. Résultat ? La voiture a refait surface « sur ses roues, comme si elle venait de passer au lavage » !

Bonne nouvelle pour le propriétaire ? Moins pour « Dédé »…

Si le véhicule, intact, devrait bientôt retrouver son légitime propriétaire, l’heure est moins joyeuse pour le suspect, affectueusement surnommé « Dédé, le dé-délinquant de l’Hérault » par les gendarmes. Les enquêteurs, qui ne manquent décidément pas d’eau dans leur moulin, ont déjà mis le cap sur l’identification du responsable. « Quand on choisit de cacher une voiture volée sous l’eau, il faut aussi savoir nager… loin »

Cette opération insolite s’inscrit dans la lignée des annonces décalées de la Gendarmerie de l’Hérault, connue pour son ton décomplexé et son sens de la formule. Entre missions sérieuses et pirouettes rédactionnelles, la Brigade Nautique prouve une fois de plus que l’humour peut flotter… même en eaux troubles.

Photos Facebook Gendarmerie de l'Hérault

