Carcassonne - Découvrez la Cité de Carcassonne autrement à l'occasion du 1er Trail des Remparts

Pour la première fois de son histoire, le Centre des monuments nationaux (CMN) organise un événement sportif d’envergure : le Trail des Remparts de Carcassonne. Imaginé par l’agence créative My Sport Agency, ce challenge sportif inédit, organisé le jeudi 1er mai 2025, promet une immersion unique où sport et culture se rencontrent. Plus qu’une simple course, cet événement offrira aux participants une occasion exceptionnelle de (re)découvrir l’un des joyaux du patrimoine de la région Occitanie sous un nouvel angle.

Sport, Histoire et patrimoine réunis dans une course inédite

Les amateurs de course à pied et de défis d’endurance ont rendez-vous ce 1er mai 2025 pour la première édition du Trail des Remparts de Carcassonne. Cet événement unique alliant performance sportive et découverte culturelle se tiendra en plein cœur d’un des sites les plus visités de France : les remparts de la Cité de Carcassonne.

Jules Porier, représentant de My Sport Agency, souligne : « Le Trail des Remparts de Carcassonne est bien plus qu’un défi physique : c’est une invitation à se dépasser tout en explorant un patrimoine historique d’exception. Notre collaboration avec le Centre des monuments nationaux témoigne de notre engagement commun à valoriser ces trésors et à les transmettre aux générations futures. »

Cet événement sera également l’occasion de découvrir le nouveau parcours de visite de la Cité de Carcassonne, incluant les 300 mètres de remparts et les 9 tours du front, suite à un important chantier de restauration de deux années pour un montant de 5,6M euros.

1ʳᵉ édition d’une course unique au cœur de la cité médiévale

Réputée pour son impressionnante cité médiévale, ses remparts imposants et son château, Carcassonne est un joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO, qui attire chaque année des milliers de visiteurs. Son histoire et ses traditions en font une destination incontournable.

Avec le Trail des Remparts de Carcassonne, le Centre des monuments nationaux a la volonté de dynamiser cette image et d’offrir une nouvelle dimension à la Cité : celle du défi sportif et de l’expérience immersive. Ce projet innovant démontre en effet que Carcassonne offre un terrain d’aventure, où sport et patrimoine se rejoignent.

Amancio Requena, représentant du CMN, explique : « C’est la première fois que nous organisons un événement de cette nature, alliant sport et patrimoine. Nous avons souhaité faire du sport un vecteur de découverte touristique, permettant ainsi au grand public de redécouvrir la richesse de notre patrimoine sous un nouvel angle. Cette initiative ouvre la voie à d’autres événements similaires à travers toute la France, offrant de nouvelles opportunités de mise en valeur de notre héritage culturel. »

Un engagement pour le patrimoine

Au-delà du défi sportif, cette course porte également une mission de préservation du patrimoine : une partie des frais d’inscription sera reversée au Centre des monuments nationaux, contribuant ainsi à l’entretien du château et des remparts de Carcassonne et d’autres monuments d’exception.

Vers un événement national

Après cette première édition à Carcassonne, pour laquelle 1 950 participants sont attendus, le Trail des Remparts ambitionne de s’imposer comme un événement majeur du Sud de la France. L’objectif ? Faire découvrir le patrimoine via le sport dans d’autres sites historiques et développer l’événement à l’échelle nationale d’ici trois ans.

Au programme, 2 défis, 4 départs, en individuel ou en relais :

➔ La Course des Douves : 2 heures de dépassement de soi

Ouverte à tous, la Course des Douves propose aux participants de courir autour des remparts, dans les fossés de la Cité. L’objectif ? Réaliser le plus grand nombre de tours possibles sur une boucle de 2,8 km en 2 heures.

???? Premier départ : 10h00

???? Deuxième départ : 13h30

➔ Le Défi des Remparts : 4 heures d’endurance intense

Pour les coureurs les plus aguerris, le Défi des Remparts se veut une véritable épreuve de résistance. Sur un tracé exigeant, serpentant le long des remparts, les participants devront repousser leurs limites et cumuler un maximum de boucles d'1,3 km en 4 heures.

???? Premier départ : 16h00

???? Deuxième départ : 21h00

Informations pratiques :

Date : 1er mai 2025

Lieu : Cité de Carcassonne

Tarifs : Courses des Douves - 23€ / Défis des Remparts - 66€

Chronométrage : Oui

Réseaux Sociaux : @traildesrempartscarcassonne

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes sur le site officiel de la course :

traildesremparts-carcassonne.fr