Sète - François Commeinhes réagit à la décision de la Cour de cassation

François Commeinhes réagit à la décision de la Cour de cassation : le verdict attendu le 30 avril

Le maire de Sète, François Commeinhes, a pris la parole ce mercredi sur les réseaux sociaux pour répondre à la mise en délibéré de son pourvoi en cassation par la plus haute juridiction judiciaire française.

La Cour de cassation rendra son arrêt le 30 avril prochain, une décision cruciale pour l’élu, condamné en octobre 2023 par la cour d’appel de Montpellier à un an de prison avec sursis, 15 000 euros d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour détournement de fonds publics.

À un an des élections municipales, l’issue de cette procédure déterminera son éligibilité à briguer un nouveau mandat.

Dans une déclaration vidéo, l’ancien sénateur a tenu à défendre son innocence, soulignant que cette affaire « n’a en aucun cas contribué à son enrichissement personnel ». Il affirme : « C’est un fait que personne ne peut contester, pas même les tribunaux. Je n’ai strictement rien touché ». Selon lui, la faute revient à un ancien collaborateur, directeur général des services mutualisés de la ville et de l’AGLO, qui aurait « abusé » de sa position pour obtenir une revalorisation illégale de sa rémunération entre 2016 et 2018.

François Commeinhes explique avoir licencié cet ex-fonctionnaire en 2018 pour « perte de confiance », avant de découvrir « longtemps après son départ » les irrégularités commises. « Dès que j’ai été informé, j’ai engagé une action en justice pour que la Ville récupère les sommes indûment perçues. Et j’ai obtenu gain de cause », précise-t-il, rappelant son acquittement initial par le tribunal correctionnel de Montpellier en décembre 2022.

Le maire dénonce une condamnation en appel « totalement à contre-courant du premier jugement », alimentant selon lui « les critiques agressives des adversaires et autres faiseurs de mauvaises rumeurs ». Il rejette toute intention frauduleuse, insistant sur son attachement à Sète : « Je ne suis pas venu en politique en 2001, à plus de 50 ans, pour assurer un emploi ou un salaire. Mon engagement est guidé seulement par l’amour que je porte à notre ville ».

Malgré les accusations, l’élu se dit « serein » et déterminé à poursuivre son action, évoquant une équipe « engagée, loin des turpitudes ». Si la Cour de cassation confirme sa condamnation, il promet d’« organiser la suite de [son] mandat avec responsabilité », dans un contexte où « les défis nationaux et internationaux affectent plus que jamais votre quotidien ».

L’arrêt du 30 avril clôturera une procédure judiciaire suivie de près, à quelques mois d’élections municipales qui pourraient redessiner le paysage politique de cette ville méditerranéenne.