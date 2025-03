Aigues Mortes - La qualité de l'air en question

Dans le cadre du volet animation et sensibilisation du Plan Climat de Terre de Camargue, la mission transition écologique et les médiathèques de Terre de Camargue proposent un cycle de conférences : les Rencontres du Climat. Le prochain rendez-vous portera sur la qualité de l’air, avec une conférence et une exposition, à la médiathèque André Chamson à Aigues-Mortes.

La qualité de l’air est un enjeu transversal. Le sujet est inclus dans les dynamiques du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), au travers des thématiques de mobilité, des problèmes de santé publique, de la limitation des gaz à effet de serre et de la conservation des écosystèmes. Il est essentiel d’agir ensemble pour préserver cette ressource vitale.

Changeons d’air !

Pour évoquer la qualité de l’air, Terre de Camargue a fait appel à l’expertise d’ATMO Occitanie (observatoire agréé). L’objectif est de s’adresser un large public et de faire le point sur les principales sources de pollution, les impacts sanitaires et environnementaux et les solutions qui s’offrent à nous.

Le mardi 1er avril à 18h dans l’auditorium de la médiathèque André Chamson, Corinne Cabero, ingénieur responsable qualité pour cet organisme, évoquera l’ensemble de ces sujets et répondra aux questions qui nous préoccupent.

En parallèle, le public pourra découvrir jusqu’au 30 avril 2025, l’exposition « Changeons d’air ». Conçue par ATMO Occitanie, elle reprend les thématiques liées à la pollution de l’air (causes, enjeux, solutions…) et présente les missions et les outils de surveillance de l’Observatoire.

Plan Climat : tous acteurs

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un outil de planification à l’échelle du territoire de Terre de Camargue pour agir localement face au changement climatique. La synthèse du PCAET est consultable sur le site de Terre de Camargue, rubrique « s’informer ».

Les « Rencontres du Climat » sont un cycle de 4 conférences. Après l’eau, la terre, et l’air, le prochain et dernier rendez-vous aura lieu le mardi 03 juin sur le thème du feu avec la prévention du risque incendie.

Informations pratiques