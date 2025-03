Montpellier - Epitech Montpellier sensibilise 70 lycéens aux enjeux et aux opportunités de l'IA générative

Epitech, école pionnière dans la formation aux métiers de la tech et de l’innovation, réaffirme une nouvelle fois son engagement en accueillant 70 élèves de Terminale NSI du lycée Mailhol de Perpignan pour une journée d’immersion dédiée à l’intelligence artificielle générative le jeudi 20 mars 2025.

Cette initiative illustre l’ambition d’Epitech de former et sensibiliser les jeunes générations aux technologies qui transforment le monde. L’IA générative, omniprésente aujourd’hui, soulève de nombreuses opportunités, mais aussi des défis éthiques et techniques. Grâce à son approche pédagogique unique, Epitech Montpellier propose aux lycéens de découvrir concrètement ces enjeux à travers une expérience immersive et formatrice.

Une journée pour explorer l’IA générative

Dès leur arrivée sur le campus, les lycéens seront accueillis autour d’un petit-déjeuner avant d’assister à une conférence animée par Adrien ROUXEL, Directeur du campus d’Epitech Montpellier. L’objectif : comprendre comment fonctionne l’IA générative, découvrir ses applications concrètes, ses opportunités et ses limites à travers des exemples actuels et accessibles.

Après un déjeuner offert par le campus, place à la pratique avec un workshop stimulant. Pendant plusieurs heures, les lycéens auront pour mission de créer le site web d’une marque en exploitant uniquement des outils d’IA générative : génération de textes, conception d’images et production de vidéos. Un défi ludique et enrichissant qui leur permettra de mesurer tout le potentiel de ces technologies, tout en prenant conscience des bonnes pratiques et des dérives possibles.

Epitech : un acteur engagé dans la formation aux technologies de demain

Depuis plus de 25 ans, Epitech s’engage à former les talents de demain et à démocratiser l’accès aux compétences numériques. En proposant régulièrement des journées d’initiation comme celle-ci, l’école souhaite donner aux jeunes les clés pour comprendre et maîtriser les technologies émergentes.

« L’IA générative est une avancée majeure qui impacte déjà de nombreux secteurs. Notre mission est d’accompagner les jeunes pour qu’ils appréhendent ces outils avec recul, esprit critique et créativité. Cette journée leur permettra de se projeter dans un univers passionnant et de découvrir ce qui fait la force d’Epitech : apprendre en faisant. » - Adrien ROUXEL, Directeur du campus de Montpellier

Une pédagogie tournée vers l’expérimentation et l’innovation

Avec un modèle éducatif fondé sur l’apprentissage par projet, Epitech Montpellier se positionne comme un acteur clé de la formation aux métiers du numérique. En favorisant l’expérimentation et l’innovation, l’école prépare ses étudiants à devenir des experts capables de relever les défis technologiques de demain.

En accueillant ces lycéens, Epitech réaffirme son engagement pour la sensibilisation et la formation des nouvelles générations aux enjeux du numérique. Une initiative qui s’inscrit pleinement dans l’ADN de l’école et dans son ambition de façonner les futurs talents de la tech.

Envie de découvrir l'expérience Epitech de plus près ?

Inscrivez-vous dès maintenant à nos prochains événements sur : https://www.epitech.eu/agenda/

