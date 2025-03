HÉRAULT - TAPATOUDI: Rencontres-ateliers avec GAETAN DOREMUS, auteur illustrateur

Dans le cadre de sa sixième saison, l’association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques, accueille cette fois-ci Gaëtan DOREMUS à Pézenas du 25 mars au 27 mars 2025.

Gaëtan Dorémus est un auteur illustrateur jeunesse français.

Diplômé de l’école supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg en 1999, il commence à travailler pour la presse jeunesse ( « Astrapi ») et adulte ( « Le Monde », « Politis », « Libération »…).

Puis il se recentre sur la littérature jeunesse en tant q‘auteur de textes et d’images, ou bien illustrateur de recueils de textes, d’ouvrages documentaires.

Il a aujourd’hui publié plus d’une quarantaine d’ouvrages comme « En fanfare », « Ami-amis », « Rosie », « Tout doux »….Gaëtan Dorémus crée également des spectacles de lectures dessinées et participe à de nombreux projets en milieu scolaire.

Sans plus attendre, venez participer aux ateliers d'illustration programmés en médiathèques.

Vous inventerez votre désert fantaisiste avec sa végétation, son relief, ses habitants…

Sur inscription à partir de 7 ans.

Le mercredi 26 mars à 10h à la médiathèque de NEZIGNAN L’EVEQUE

à 14h à la médiathèque de CANET

à 17h à la médiathèque de MONTPEYROUX

Ces rencontres sont gratuites et ouvertes au public, agrémentées de lectures, d’échanges avec l’auteur et de dédicaces. Vente de livres sur place avec la librairie « Un point, un trait »de Lodève.



Gaëtan Dorémus rencontrera également des élèves des écoles de Montpeyroux et de Saint Thibéry.

Sixième saison autour de la littérature jeunesse, proposée par l'association TAPATOUDI, avec le concours des médiathèques de la communauté de communes du Clermontais, des médiathèques de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault et des médiathèques de la communauté d'agglomération Hérault méditerranée.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via le site internet tapatoudi.fr ou sur les réseaux sociaux.