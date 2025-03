Mauguio - Approbation de la révision du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la commune de Mauguio

Approbation de la révision du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Mauguio

Par arrêté préfectoral du 5 mars 2025, le préfet de l’Hérault a approuvé la révision du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Mauguio.

Le PPRI est un outil réglementaire, piloté par les services de l’État (Direction départementale des territoires et de la mer, DDTM), qui vise à préserver les vies humaines et à réduire le coût des dommages qu’entraînerait une inondation. Il permet de cartographier les zones soumises au risque d’inondation et de définir les règles d’urbanisme, de construction et de gestion qui s’appliqueront au bâti existant et futur.

Un PPRI approuvé constitue une servitude d’utilité publique qui s’impose au document d’urbanisme de la commune et à tous les projets de construction et d’aménagement.

Pour ce qui concerne la commune de Mauguio, le PPRI ainsi approuvé est tenu à la disposition du public en mairie et au siège de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or ; il est également disponible sur le site internet des services de l’État dans l’Hérault à l’adresse suivante :

https://www.herault.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-chasse-risques-naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Les-Plans-de-Prevention-des-Risques-approuves