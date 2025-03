Toulouse - En mars, la Ville rose se met au rouge avec le Fitou Tour !

Le Fitou Tour débarque dans la Ville Rose !

Porté(e)s par une volonté commune de partage et de transmission, les vigneronnes et vignerons de l’AOC Fitou ont décidé de venir à la rencontre des Toulousains, avec le Fitou Tour ! Cet événement inédit permettra aux participants de (re)découvrir cette appellation (la plus ancienne du Languedoc-Roussillon) et de rencontrer ses vignerons passionnés, dans plusieurs établissements emblématiques de la Ville rose. Le Bibent, Maison Sarment, Au Père Louis, L’Emboucaneur, Cécile, ... 11 lieux mettront ainsi le Fitou à l'honneur durant 4 jours (les 25, 28, 30 mars et le 1er avril), pendant les services du midi et/ou du soir.

Créée en 1948, l’appellation d’origine contrôlée Fitou comprend neuf communes du département de l’Aude, entre la Méditerranée et le massif des Corbières : La Palme, Caves, Treilles, Fitou, Leucate, Cascastel-des-Corbières, Villeneuve-les-Corbières, Tuchan et Paziols. Couvrant une superficie de moins de 2 000 hectares, l’appellation a la particularité d’avoir un terroir bicéphale séparé par un plateau calcaire : à l’ouest, « Fitou Côté Montagne », et sur les rivages de la méditerranée, « Fitou Côté Mer ». La richesse de ce terroir unique, pays de vent et de soleil, d’embruns et d’étangs, de garrigues et de collines escarpées, donne ce caractère si singulier aux vins Fitou. « L’AOC Fitou ne forme qu’un, en rassemblant 215 producteurs autour de valeurs communes : excellence, unité, vision, indépendance et transmission » souligne Alain Gleyzes, Président de l’AOC Fitou.

Les 25, 28, 30 mars et le 1er avril, l’appellation viendra partager ses valeurs avec les habitants de la Ville Rose dans le cadre du Fitou Tour. Cet événement itinérant et inédit sera hébergé par 11 établissements emblématiques de Toulouse : Les Bouillons Toulousains (Labège et Hippodrome), L’Emboucaneur, Le Bibent, La Pergola, Bonbonne, Maison Sarment (Victor-Hugo et Carmes), Cécile, Gueuleton et Au Père Louis.

Durant les services du midi et/ou du soir, plus d’une douzaine de vigneronnes et vignerons s’y relaieront et proposeront aux clients présents leurs cuvées, avec à cœur de faire (re)découvrir l’AOC Fitou et de partager leur savoir faire et leur amour du terroir.« Le Fitou Tour incarne notre volonté de nous rapprocher de nouveaux publics, tout en valorisant l'authenticité et la diversité de notre appellation. Cet événement est une occasion de rencontrer les vignerons de Fitou, de découvrir leur histoire, leur passion, leur savoir-faire et de partager un moment convivial » explique Alain Gleyzes. « À travers cet évènement, nous espérons toucher non seulement les amateurs de vins, mais aussi un public plus large de curieux. Nous invitons donc toutes celles et tous ceux qui aiment la découverte et le partage à rejoindre le Fitou Tour ! »

4 jours, 11 lieux : un programme à ne pas manquer !

Institutions centenaires, néobistrots, cave à vin/épicerie, … La diversité des lieux choisis pour accueillir le Fitou Tour permettra à tous les palais de trouver leur bonheur, avec un fil rouge dans tous les établissements : la valorisation des produits locaux.

Toutes les informations et la programmation sont disponibles ici : https://www.fitouaoc.com/deguster/fitou-tour/