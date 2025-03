Haute-Garonne - La ville d'Auterive et le SDEHG inaugurent les ombrières photovoltaïques en autoconsommation

René AZÉMA, Maire d’Auterive, et Thierry SUAUD, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), ont inauguré le 14 mars les ombrières photovoltaïques en autoconsommation installées sur les parkings des écoles Louis Fillol et Jules Michelet, en présence de Sébastien VINCINI, Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne.

Ont également participé à cette rencontre aux côtés des élus d’Auterive et des équipes du SDEHG, Maryse VEZAT-BARONIA, Conseillère départementale, Serge BAURENS, Président de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, Denis BÉZIAT, Vice-Président du SDEHG, les élus des communes voisines et les représentants de l’entreprise Citéos.

Focus sur l’ombrière du parking de l’école Louis Fillol : Cette ombrière, d’une puissance de 101 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à plusieurs bâtiments : l’école Louis Fillol, le centre social, la halle et la mairie. Au total, 228 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 450 m² représentant une production annuelle de 120 MWh. 48% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par les bâtiments raccordés et le restant est revendu.

Focus sur l'ombrière du parking de l'école Jules Michelet : Cette ombrière, d'une puissance de 46 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l'électricité à l'école Jules Michelet et à la médiathèque. Au total, 108 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 215 m² représentant une production annuelle de 54 MWh. 77% de l'électricité produite par l'ombrière est consommée par l'école et la médiathèque et le restant est revendu.

Ces nouvelles installations permettent ainsi à la commune de diminuer sa facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus. Les ombrières rapporteront ainsi 39 400 € par an à la commune grâce à l’énergie économisée et les recettes de la revente de l’électricité produite en surplus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du SDEHG de développement de l’autoconsommation par la mise en place d’ombrières photovoltaïques au profit des communes haut-garonnaises.

Au-delà de l’engagement de la commune dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet un amortissement des coûts d’investissement dès la mise en service de l’ombrière.

► René AZÉMA, Maire d’Auterive : « Depuis plusieurs années, la Ville d’Auterive s’est engagée dans une démarche visant à maîtriser sa consommation énergétique et à réduire son empreinte environnementale grâce à la mise en œuvre d’un plan d’actions ambitieux portant notamment sur la rénovation de l’éclairage public, la rénovation énergétique des écoles et l’utilisation de matériaux favorisant une empreinte carbone réduite dès la conception dans les nouvelles constructions. Le SDEHG nous a accompagnés plus particulièrement sur le volet éclairage public : grâce au programme LED++, la Ville a atteint un taux optimal de 96% d’équipements en éclairage public LED. Ce progrès reflète l’ambition de rendre l’éclairage public plus durable et économe en énergie, tout en améliorant la qualité de vie des habitants. L’installation par le SDEHG des ombrières photovoltaïques en autoconsommation sur les parkings des écoles Louis Fillol et Jules Michelet s’inscrit pleinement dans cette démarche de maîtrise des consommations énergétiques. »

► Sébastien VINCINI, Président du Conseil départemental : « Le Conseil départemental de la Haute-Garonne est aux côtés du SDEHG, acteur majeur du territoire pour les élus locaux en matière d’équipement des communes, notamment en éclairage public à basse consommation. Je me réjouis de l’installation de ces nouvelles ombrières photovoltaïques parce que ces réalisations vont dans le sens de la bifurcation écologique. Le projet d’autoconsommation de la commune rejoint l’ambition que je porte pour notre département : faire de la Haute-Garonne un véritable département d’innovation écologique. Parce que la solution viendra des territoires, je suis convaincu que le cumul des forces permet de changer le cours des choses. »