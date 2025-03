Haute-Garonne - Un éclairage public sobre et efficace à Villefranche-de-Lauragais

Valérie GRAFEUILLE ROUDET, Maire de Villefranche-de-Lauragais, et Thierry SUAUD, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), ont inauguré le 14 mars dernier les travaux de rénovation de 684 luminaires d’éclairage public intervenus dans différents secteurs de la commune.

Ont notamment participé à cette rencontre aux côtés des élus de Villefranche-de-Lauragais et des équipes du SDEHG, Jacques OBERTI, Député, Florence SIORAT, Conseillère départementale, Denis BÉZIAT, Vice-Président du SDEHG, les représentants des associations sportives locales, les élus des communes voisines et les représentants de l’entreprise Equans Ineo.

Les participants à cette inauguration ont pu découvrir les nouvelles installations d’éclairage public de la commune lors de la visite nocturne ponctuée des commentaires de l’équipe technique du SDEHG.

Les anciennes lanternes ont été remplacées par des lampes LEDS de faible consommation énergétique permettant de réaliser 85% d’économie d’énergie.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants.

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 6,7 représentant une économie de 103 000 € par an.

Les travaux, confiés à l’entreprise Equans Ineo, sont financés par les économies d’énergie réalisées, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie et le Fonds vert.

► Valérie GRAFEUILLE ROUDET, Maire de Villefranche-de-Lauragais : « Grâce au soutien financier et technique du SDEHG dans le programme LED++, Villefranche-de-Lauragais franchit une nouvelle étape dans sa transition énergétique en rénovant 694 points lumineux avec des LED. Cette modernisation améliore la qualité de l’éclairage tout en générant d’importantes économies, notamment grâce à une réduction de puissance de 50 % entre 23h et 6h. Elle permet aussi de limiter la pollution lumineuse et de mieux préserver la biodiversité. Avec cette initiative, et en complément des précédents programmes du SDEHG, la commune atteint près de 90 % d’éclairage public modernisé, affirmant ainsi son engagement en faveur d’un développement durable. »