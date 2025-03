Toulouse - Samedi 22 mars, Toulouse aux couleurs du rugby à 13

Bonjour,

Samedi 22 mars, Toulouse sera aux couleurs du rugby à 13 avec plusieurs rencontres :

Rendez-vous à 12h au stade des Minimes où se déroulera la demi-finale entre les U19 Toulouse et les U19 d’Albi

Et ensuite, au Stade Ernest-Wallon, 15h la demi-finale de la Coupe de France Lord Derby et en suivant à 18h le TOXIII reçoit Hunslet dans le cadre de la Championship.

À la veille de la Journée mondiale du recyclage, le TO mettra également en avant des initiatives écologiques avec la participation de plusieurs associations comme Hexeco, Récup’Occitanie, Zero Waste, et 1 Maillot pour la vie.

Des tarifs spéciaux sont proposés pour cette journée exceptionnelle 

Et pour les étudiants c’est toujours 1 € !

Vous trouverez toutes les infos dans le communiqué joint et nous vous accueillons aux matchs à votre convenance

