Le Grau du Roi - L'aqua yoga : pour cultiver bien-être et tonus musculaire

La piscine intercommunale Aqua Camargue propose une séance d’initiation à l’aqua yoga. Novice ou yogi chevronné sont invités à venir explorer les multiples bienfaits de cette discipline aquatique.

Cette séance découverte est proposée le samedi 5 avril 2025 à 13h30. Encadrés par Sveltana qui sera assistée par Yvette, (toutes deux professeures de yoga diplômées), les participants apprendront à se détendre, relâcher la pression tout en profitant des bienfaits de l’eau.

Une séance d’aqua yoga

Cette activité s’adresse à tous les publics souhaitant pratiquer le yoga sans les contraintes de la gravité. La séance dure 45 minutes et se déroule dans une eau chauffée à 30° degrés. Il n’est pas nécessaire de savoir nager. Pour leur confort, les participants sont invités à se munir d’un peignoir, de penser à prendre de l’eau et éventuellement un tapis de yoga. La séance est au prix unique de 6 €. L’objectif de cette animation est de proposer une activité alliant les vertus de l'eau et les postures du yoga, afin d’améliorer la mobilité articulaire. Chaque partie du corps est sollicitée en douceur, sans risque de traumatisme. Au cours de l’atelier, il sera également proposé quelques exercices de respiration (pranayama) pour une détente plus approfondie. La séance se terminera par un temps de relaxation.

Un moment convivial, avec thé ayurvédique, fruits secs, cookies végan…sera offert aux participants à l’issue de la séance.

Une pratique à découvrir

L’aqua yoga est une activité relativement récente, encore peu répandue, qui convient à toutes les tranches d’âge. Grâce aux bienfaits de l’eau, cette pratique permet de réaliser plus facilement différentes postures traditionnelles du yoga sans traumatisme pour les articulations. L’eau, par sa résistance naturelle, sollicite l’équilibre ce qui favorise une plus grande concentration et donc une détente mentale et physique.

Les bienfaits de l’aqua yoga sont multiples : il améliore la mobilité et la souplesse et réduit les douleurs articulaires et dorsales. Il apporte un sentiment de bien-être et de relaxation profonde. Il favorise une meilleure confiance en soi et aide à diminuer le stress.

L’aqua yoga est une pratique ludique qui permet à la fois de lâcher prise et de se muscler.