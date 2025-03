Haute-Garonne - Bernard Pujol Ariègeois et rugby à coeur

Joueur de St Girons, Haut Salât, To 13 et Castres, Président u Comité Départemental de la Haute Garonne, vice Président de la Ligue Occitanie, président auprès de la FFR de la commission indépendante des litiges, Bernard Pujol dont le fils fut un brillant ailier a l'USAP et Montauban en pro est un sportif accompli avec au palmarès le Chemin de Compostelle et de nombreuses randonnées dans ses Pyrénées natales.. Dernièrement il avait diversifié ses destinations pour un choix initiatique sur les chemins de ses vacances scolaires ou sa famille avait louée l'école de Pelail hameau de Fougax à deux drops de Montségur.

Il anime une émission de radio * et si nous parlions de sports* en compagnie d'icones du xv de France d'antan et d'Henri Broncan que l'on ne présente plus.

Très attaché, de plus, au rugby de quartier il est membre du Toulouse Montaudran Rugby Club ou ont été formés SS enfants comme Xavier Garbajoza....le Comité Olympique et Sportif de la Haute Garonne c'est doté d'un Président qui connait parfaitement les sports de son département et une expérience qui en optimisera ses lisibilités.