MARSEILLAN - Lo Capelet : Une nouvelle ère pour la fierté marseillanaise

Lo Capelet : Une nouvelle ère pour la fierté marseillanaise

C’est un souffle de renouveau qui traverse le village de Marseillan avec la renaissance de l’association Lo Capelet, gardienne d’une tradition ancestrale qui fait vibrer le cœur des Marseillanaises et Marseillanais. Ce jeudi 13 mars 2025, une assemblée générale constitutive a marqué le début d’un nouveau chapitre pour cette pratique emblématique : la course à la bigue, aussi appelée capelet. Un événement qui a rassemblé 25 passionnés, déterminés à perpétuer cette fierté locale.

Une tradition séculaire, héritage de Richelieu et Louis XIII

Le Lo Capelet, c’est bien plus qu’un jeu : ce serait une page d’histoire vivante qui aurait été initiée en 1642 lors de la visite du Cardinal de Richelieu et du roi Louis XIII à Marseillan. Cette tradition consiste à gravir un mât incliné, enduit de suif et de savon noir, pour atteindre deux chapeaux : l’un à mi-hauteur, l’autre à son extrémité. Un défi physique et symbolique, qui incarne l’esprit de communauté et la persévérance.

Une nouvelle équipe pour une nouvelle dynamique

Après la dissolution de l’ancienne association, c’est avec enthousiasme et détermination que les membres fondateurs ont posé les bases de cette nouvelle structure. Lors de l’assemblée, les statuts ont été lus et approuvés à l’unanimité, marquant le début officiel de cette aventure collective. Un conseil de dix membres, mêlant jeunes et anciens Capéleteurs, a été constitué. Voici les noms des membres du conseil :

Philippe ORTIN, Grégory COUTAL, André MORENO, Gaëtan FABRE, Damien FABRE, Dylan RIVIERE, Sébastien MARTI, Sacha LAMBERT, Igor DUTILLIEU, Kevin TUY

À la tête de ce conseil, un bureau dynamique a été élu, composé de :

Co-présidents : Grégory COUTAL et Sébastien MARTI

Vice-présidents : André MORENO et Sacha LAMBERT

Trésorier : Philippe ORTIN

Trésorier adjoint : Kevin TUY

Secrétaires : Gaëtan FABRE et Igor DUTILLIEU

Cette équipe soudée, composée de figures emblématiques et de nouvelles énergies, est prête à relever les défis à venir et à redonner à Lo Capelet toute sa place dans la vie du village.

Un moment d’émotion et de convivialité

Le bureau élu a remercié l'assemblée pour sa confiance et son engagement. « Lo Capelet appartient à tous les Marseillanais. C’est notre devoir de le faire vivre et de le transmettre aux générations futures », a-t-il été déclaré, sous les applaudissements nourris des présents. La réunion s’est achevée dans la convivialité, autour d’un verre de l’amitié, symbole des liens forts qui unissent cette communauté.

Vive Lo Capelet, vive Marseillan !

Merci à Sylvie Marti pour les photos