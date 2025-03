Lozère - Concert BEFORE #002 du Mordorfest BUÑUEL (USA / IT) + WEIRD UGLY FISH (LT) + SHEIK ANORAK (SE) - Concert BEFORE #002 du Mordorfest

On en revient toujours pas, ça va être mémorable !

C’est un petit miracle de recevoir les grands BUÑUEL (Italie/USA), supergroupe noise rock aux membres cultes ! À leurs côtés, le duo lituanien WEIRD UGLY FISH, aussi libre qu’imprévisible, et SHEIK ANORAK, électron libre suédois qui brouille les pistes entre électro, kraut et noise. On tremble d'impatience !!!

▶︎ BUÑUEL (it/usa) – Ce n’est pas tous les jours qu’un supergroupe pareil passe par chez nous. Avec Eugene S. Robinson (OXBOW) au chant et trois musiciens italiens qui manient leurs instruments comme des armes soniques, BUÑUEL fait exploser les étiquettes : noise rock, post-punk, heavy arty… C’est puissant, imprévisible, et surtout rare. Un vrai cadeau UNIQUE de les voir par ici !

> https://bunuel.bandcamp.com/album/mansuetude

▶︎ WEIRD UGLY FISH (lt) – Un duo lituanien inclassable qui mélange jazz libre, krautrock hypnotique et touches électroniques déjantées. Un cocktail surprenant qui fait voyager loin, très loin.

> https://weirduglyfish.bandcamp.com/

▶︎ SHEIK ANORAK (se) – Projet solo hybride mené par Frank Garcia, entre electro minimale, noise tendue et rock répétitif. Une performance unique, où les boucles hypnotiques rencontrent l’énergie brute.

> https://sheikanorak.bandcamp.com/

- SAM 12 AVRIL - Bagnols-les-bains - Théâtre O(L)tto Ladusch

- Bar et petite restauration sur place

- PAF : 12€

*Dispo sur le PASS CULTURE

- Jauge limitée, on vous conseille de prendre vos places !

BILLETTERIE

- Ouverture : 19h / Début des concerts : 20h30