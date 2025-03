Rodez - Atelier Tuffery ouvre une boutique éphémère à Rodez

En 1892 à Florac (Lozère), le jeune Célestin Tuffery, âgé de 17 ans, fonde Atelier TUFFERY, un atelier de tailleur qui confectionne alors un pantalon de travail, teint à l’indigo et réputé particulièrement robuste, pour habiller les ouvriers et travailleurs des chemins de fer. Il s’agit des premiers jeans à voir le jour en France. A cette époque la construction des voies ferrées est en pleine expansion pour assurer la desserte ferroviaire qui vient désenclaver ces régions. Aujourd’hui, Myriam et Julien Tuffery (sur la photo à gauche), 4e génération de tailleurs-confectionneurs à la tête de l’entreprise familiale, toujours implantée à Florac, emploient 38 salariés et vendent 45 000 produits par an, dans le monde entier.

Fort de cette pérennité régionale et pour sensibiliser les ruthénois à son univers, la marque ouvre un pop-up store, du mardi 25 mars au samedi 29 mars au Bshop. Créée en 2019 par Claire Méravilles et Jean-Michel Cosson, ce lieu atypique situé en centre-ville est une boutique-galerie dédiée aux métiers d'art, installée au cœur d'une chapelle rénovée du XIXe siècle.

Durant une semaine, les rhuténois/es féru(e)s de mode et de fabrication française artisanale pourront découvrir ces jeans fabriqués au cœur de l’atelier lozérien, fleuron de l’industrie textile française. C’est la première fois que les jeans d’Atelier TUFFERY sont présentés dans la capitale aveyronnaise dans une boutique éphémère dédiée.

C’est aussi l’occasion pour Julien et Myriam Tuffery de faire connaître le savoir-faire et les engagements qu’ils portent avec l’organisation d’un temps d’échange convivial, ouvert au public, autour des enjeux du made in France, lors de la soirée d’inauguration de la boutique, le mardi 25 mars à 19h au Bshop.

Histoire, savoir-faire, sourcing des matières premières, relance des filières chanvre et laine en Occitanie, défis de la réindustrialisation… L’occasion de partager un temps d’échange privilégié avec les dirigeants de l’entreprise sur les enjeux de la mode durable.