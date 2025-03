Toulouse - Jobdating : Club Med rencontre ses futurs talents les 19 et 20/3 à Toulouse

Dans le cadre de la Semaine des métiers du tourisme, Club Med se mobilise pour mettre en lumière la diversité des métiers du secteur, en organisant des sessions de jobdating dans plusieurs villes de France (Toulouse, Lyon, Royan, Amiens) et en ligne.

Les mercredi 19 et jeudi 20 mars, c’est au salon TAF de Toulouse que les recruteurs de l’employeur de référence du tourisme rencontreront les candidats, pour vivre l’esprit Club Med et poser toutes leurs questions.

Et pour ceux qui ne seraient pas disponibles, des événements de recrutement en ligne sont également organisés

INFOS PRATIQUES POUR RENCONTRER LES ÉQUIPES CLUB MED

Salon TAF (Travail - Avenir - Formation) au METT, les mercredi 19 et jeudi 20 mars de 9h à 18h

Parc des expositions et centre de Conventions & Congrès de Toulouse Métropole

Avenue de la Concorde, 31840 Aussonne

Infos pour le 19/03 - Infos pour le 20/03

Les candidats sont invités à se présenter munis d’un C.V

Jobdatings en ligne :

Le lundi 17 mars 2025, de 14h à 17h, salon Ikigaï - S’inscrire

Durant cette expérience 100 % immersive, le candidat crée son avatar et se déplace de stand en stand. Lors de son entretien avec le recruteur du Club Med, il basculera en salon privé et échangera avec lui en visio-conférence.

Le jeudi 20 mars 2025, à partir de 10h, salon Seize the Summer with EURES 2025 - S’inscrire

Les talents sélectionnés rejoindront les équipes du Club Med pour la prochaine saison printemps-été 2025. 1 250 postes sont à pourvoir parmi plus de 120 métiers organisés en 6 familles de métiers : Hôtellerie & Restauration, Enfance, Bien-être, Sports, Arts & Spectacle, et Supports & Vente, au sein des Resorts Club Med ainsi que dans la gamme Exclusive Collection. Le détail des postes à pourvoir est accessible sur ClubMedJobs.com (offres mises en ligne progressivement et ajustées tout au long de la saison). Les postes sont ouverts aux passionnés, avec ou sans diplôme, selon les métiers.

Rejoindre Club Med, c'est exercer son métier dans les plus beaux sites du monde, avec passion et professionnalisme, en portant une attention particulière aux détails qui font toute la différence et permettent aux clients de créer des souvenirs inoubliables.

C’est aussi savoir créer un véritable art de vivre ensemble, dans des équipes composées de G.O® & G.E (Gentils organisateurs, Gentils employés) de 110 nationalités et cultures différentes.

C’est enfin pouvoir exprimer sa singularité au sein d’une équipe, se découvrir de nouveaux talents et révéler un potentiel insoupçonné, dans une entreprise qui accompagne chaque talent dans sa progression professionnelle.

L’implication du Club Med dans la Semaine des métiers du tourisme illustre une fois de plus son engagement dans l’employabilité des jeunes générations et la montée en compétences de tous. À travers cette initiative concrète qui connecte entreprises et talents, l'employeur de référence du secteur agit partout en France pour dynamiser l’emploi local, en liens étroits avec les départements et régions, France Travail et les missions locales.