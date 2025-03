FRANCE - La France, l'Italie et le Royaume-Uni complètent leurs stocks de missiles de défense aérienne

La France, l'Italie et le Royaume-Uni complètent leurs stocks de missiles de défense aérienne

Les trois pays confirment la commande de 218 missiles Aster supplémentaires et l'accélération de la livraison des missiles déjà commandés, dans le cadre d'une acquisition conjointe.

Le contrat a été signé par l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAr), au nom de la Direction générale de l'armement (DGA), pour la France, du Segretariato Generale della Difesa pour l'Italie et de Defence Equipment & Support pour le Royaume-Uni, au profit de leurs forces armées respectives.

Il traduit l’importance que portent les États signataires à cette coopération et marque l’aboutissement des négociations conduites par l'OCCAr en vue d’accélérer la production de missiles d'EUROSAM et de MBDA, en tant que référents industriels européens.

Avec ce nouveau contrat, l'OCCAr renforce l'industrie européenne des missiles avec le soutien de MBDA et d’acteurs européens majeurs à l’instar de Thales, Avio, KNDS Ammo. Ce contrat concerne la production de nouveaux Aster 30 B1 (pour SAMP/T NG pour la France et l'Italie ainsi que les systèmes de défense navale des trois nations) et d'Aster 15 (pour la Marine nationale française).

Il a pour ambition d’accélérer la production de missiles Aster commandés en décembre 2022, avec 134 missiles supplémentaires livrés entre 2025 et 2026. Initiée en 2024, cette augmentation des cadences est le résultat d'adaptations apportées par MBDA et ses sous-traitants afin de relever les défis de l’effort de défense.

Cela traduit également l'engagement fort de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni en vue de renforcer leurs capacités de défense aérienne.

Les missiles Aster 30 et Aster 15 sont des missiles à deux étages avec un vecteur terminal commun et des accélérateurs. Le missile Aster 30 est en capacité d’engager des cibles conventionnelles et balistiques conventionnelles.

Le missile Aster 15 est conçu pour contrer les attaques saturantes de missiles manœuvrant, d'avions de chasse et d'avions moins rapides tels que les avions de patrouille maritime ou les avions de reconnaissance.