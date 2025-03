FRANCE - La myopie infantile en forte hausse en France : Ce que les parents peuvent faire pour protéger la vue de leurs enfants

La myopie infantile en forte hausse en France : Ce que les parents peuvent faire pour protéger la vue de leurs enfants

Les données de la campagne nationale d'information et de dépistage de la myopie en France indiquent que la myopie ou la vision de près est le défaut visuel le plus courant dans le pays, avec une augmentation des chiffres chaque année. Selon le dernier rapport du Baromètre de la Myopie, un enfant sur cinq en France est désormais myope, et 510 000 enfants âgés de 6 à 15 ans ont une myopie progressive. Cela soulève des préoccupations concernant la santé oculaire à long terme, car une myopie sévère augmente le risque de complications telles que le décollement de la rétine, le glaucome et la dégénérescence maculaire.

Inquiétant, une étude d'Ipsos a révélé que 35 % des parents français ne connaissent pas la définition exacte de la myopie et 63 % n'ont jamais entendu parler de solutions pour ralentir sa progression. Voici ce que les parents doivent savoir sur la myopie infantile et ce qu'ils peuvent faire pour protéger la vue de leurs enfants.

Qu'est-ce que la myopie et comment les parents peuvent-ils la détecter ?

La myopie est une affection où les objets distants apparaissent flous tandis que la vision de près reste claire. Elle survient lorsque l'œil grandit trop, ce qui fait que la lumière se concentre devant la rétine plutôt que directement dessus. Bien que la myopie légère puisse être facilement corrigée avec des lunettes, la myopie progressive ou forte peut entraîner des problèmes visuels plus graves plus tard dans la vie.

Les parents doivent être vigilants aux signes indiquant que leur enfant pourrait souffrir de myopie non diagnostiquée. Les enfants myopes ont souvent tendance à plisser les yeux, à s'asseoir trop près des écrans ou à se plaindre de maux de tête après avoir lu ou utilisé des appareils numériques. Dans le cadre scolaire, les enseignants peuvent remarquer qu'un enfant a des difficultés à voir le tableau en classe, ce qui entraîne une baisse de ses performances académiques. Les experts recommandent que les parents prennent rendez-vous pour un examen de la vue s'ils remarquent l'un de ces symptômes, car une détection précoce est essentielle pour gérer la progression de la myopie.

Pourquoi de plus en plus d'enfants français deviennent-ils myopes ?

L'augmentation de la myopie infantile est attribuée à une combinaison de facteurs génétiques et de mode de vie, tels que l'augmentation du temps passé devant les écrans et les travaux de près, la réduction de l'activité en plein air et le retard dans les examens de la vue. Plus précisément, l'étude du Baromètre de la Myopie d'Ipsos indique qu'en moyenne, les parents rapportent que leurs enfants passent environ 5 heures et 17 minutes par jour à faire des travaux de près. Cela inclut le temps passé à regarder des écrans ou à lire de près, ce qui sollicite les yeux et accélère le développement de la myopie.

Un autre facteur majeur est la diminution du jeu en extérieur. Les recherches suggèrent que l'exposition à la lumière naturelle aide à réguler la croissance des yeux, réduisant ainsi le risque de myopie. Cependant, de nombreux enfants passent désormais la plupart de leur temps à l'intérieur, que ce soit à cause de l'école, des devoirs ou du divertissement numérique. Cela est encore confirmé par l'étude du Baromètre de la Myopie, qui montre que plus d'un parent sur trois rapporte que son enfant passe 2 heures ou moins à l'extérieur chaque jour.

Comment les parents peuvent-ils gérer ou ralentir la myopie ?

Fournir des lunettes correctrices

Traditionnellement, les lunettes correctrices ont été l'approche standard pour traiter la myopie. Les lunettes à vision simple, en particulier, aident les yeux à concentrer la lumière sur la rétine et corrigent la vision floue de loin. Cependant, elles n'affectent pas la progression de la myopie. En revanche, des études montrent que les lunettes bifocales ont montré une efficacité pour ralentir la progression de la myopie d'environ un tiers chez les enfants âgés de 8 à 13 ans au début du traitement.

Heureusement, ces deux types de lunettes correctrices sont désormais disponibles en ligne auprès de détaillants optiques de confiance. Generale d'Optique, par exemple, propose une large gamme de montures que l'on peut filtrer pour trouver des lunettes spécialement conçues pour les enfants. Cela inclut des modèles tels que le Nike NK5058 et le Ray-Ban RY1636. Une fois que les parents ont choisi une monture adaptée aux enfants, ils peuvent prendre rendez-vous pour un examen de la vue en magasin afin de s'assurer de l'ajustement et de déterminer la prescription nécessaire à leur enfant.

Surveiller la progression de la myopie grâce aux examens de la vue

Des examens de la vue réguliers sont essentiels pour la détection précoce et le traitement de la myopie infantile. Après un diagnostic, des examens de la vue doivent être programmés régulièrement pour surveiller la progression de l'affection. À cet effet, les ophtalmologistes recommandent que les enfants fassent vérifier leur vision au moins une fois par an, notamment avant la rentrée scolaire. Une intervention rapide permet de mettre en place de meilleures stratégies de gestion, telles que des lunettes spécialisées ou des gouttes ophtalmiques destinées à ralentir la progression de la myopie.

Par exemple, si la myopie est détectée entre 6 et 8 ans, les enfants peuvent bénéficier de lentilles d'orthokératologie (ortho-k). Conçues pour être portées pendant la nuit, les lentilles ortho-k comme les Abiliti d'Acuvue et les MiSight 1Day de CooperVision permettent de remodeler la cornée pour améliorer la vision. Alternativement, un ophtalmologiste peut prescrire des gouttes ophtalmiques d'atropine en complément de lunettes ou de lentilles de contact pour ralentir la progression de la myopie.

Encourager les enfants à passer plus de temps à l'extérieur

Enfin, au-delà des approches médicales, le simple fait de passer du temps à l'extérieur a montré qu'il pouvait prévenir l'apparition ou l'aggravation de la myopie infantile. Dans une étude citée par le groupe de défense Agissons Ensemble Contre La Myopie, les chercheurs ont conclu que les enfants qui passent au moins deux heures chaque jour à l'extérieur sont moins susceptibles de développer de la myopie que ceux qui ne le font pas. Cela est dû au fait que les rayons du soleil provoquent une libération de dopamine qui affecte la rétine et peut ralentir l'allongement de l'œil. Une autre théorie est que passer du temps à l'extérieur permet aux yeux d'un enfant de passer d'objets proches à des objets plus lointains. Ce changement constant de focalisation permet aux yeux de se détendre.

Les parents peuvent encourager des activités extérieures telles que la pratique de sports, la marche ou simplement passer du temps à la lumière naturelle au lieu de se fier aux divertissements intérieurs.

Avec la hausse continue des taux de myopie infantile en France, les parents doivent prendre des mesures proactives pour protéger la vue de leurs enfants. De la fourniture de lunettes appropriées à l'encouragement du jeu en plein air, ces approches peuvent toutes contribuer à ralentir la progression de la myopie.