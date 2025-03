Pyrénées-Orientales - LFI à Elne : en quête d'idées « résonantes » pour élargir et gagner

La quatrième étape du cycle de réunions publiques portant sur le thème « Les blocs électoraux : stratégies d’élargissements et perspectives majoritaires », lancé par La France Insoumise il y a plus d’un mois, s’est déroulée ce mercredi 12 mars à Elne. Francis Daspe notait avec satisfaction dans l’assistance la présence de militants membres de plusieurs formations politiques, Génération.s et Les Ecologistes.

Il partait de la situation de blocage politique engendrée par la division du corps électoral en trois blocs à peu près équivalents. « Dans ces conditions, il n’existe pas de majorités stables. En réalité, il n’y a potentiellement que des majorités de censure. Pour peu bien évidemment que ceux qui sont élus pour la voter le fasse… ». D’où l’intérêt pour chacun des trois blocs d’élaborer des stratégies d’élargissement afin de se rapprocher de la perspective majoritaire et éviter de s’enfermer dans son seul socle électoral pour l’instant insuffisant. Pour cela, il est nécessaire de promouvoir des idées et des mesures programmatiques qui rencontrent un certain écho pour susciter adhésion et enthousiasme. C’est le concept « d’idées résonantes » développé par l’orateur.

Le bloc central macroniste, même élargi au « socle commun », souffre d’un déficit d’adhésion à sa politique. « Très peu de ses électeurs votent pour réclamer la retraite à 64 ans, la casse des services publics ou l’austérité ». De ce fait il en est réduit à se rabattre sur des postures, notamment en utilisant sa position centrale censée équivaloir à une forme de raison et de modération. « En pure perte, car les politiques macronistes se révèlent d’une grande dureté pour le plus grand nombre, et que l’on peut qualifier d’extrême finance ».

Pour sa part, le bloc d’extrême droite joue sur les peurs irrationnelles concernant des thématiques comme le racisme, l’instrumentalisation de l’insécurité et toutes les formes de discriminations. L’autre levier a trait à l’imposture sociale du Rassemblement National. « Il s’évertue à faire croire qu’il se préoccupe des conditions de vie quotidiennes des plus modestes, alors qu’en réalité ses votes prouvent sans le moindre doute le contraire en termes de pouvoir d’achat, de salaires, de services publics ou de protection sociale ».

Enfin, le bloc populaire structuré autour du programme porteur de ruptures de La France Insoumise génère espoir et adhésion. « C’est le cas des mesures permettant un autre partage des richesses plus favorable pour les salariés, du projet de refonte démocratique avec une 6° République ou du modèle d’écologie populaire avec pour piliers la planification écologique, la bifurcation du système de production et l’application de la règle verte », expliquait Francis Daspe. Les idées « résonantes » sont bien du côté de La France Insoumise et du bloc populaire.