MARSEILLAN - Plage et Bossa Nova à la Médaithèque La Fabrique

PLAGE ET BOSSA NOVA À LA MÉDIATHÈQUE LA FABRIQUE !

Pour inaugurer l'exposition "LA PLAGE" de l’artiste Christian CORRAZE, la médiathèque de Marseillan organise un vernissage estival accompagné de l’ambiance musicale jazz/bossa-nova du duo Mr. SOFT.

Issu de l’école des beaux-arts et auteur de nombreuses illustrations et affiches pour la ville de Sète, l’artiste peintre Christian CORRAZE, est façonné et inspiré par le graphisme et les couleurs des plages et des villes de notre littoral.

Réaliste, surréaliste ou décalé, les peintures de Christian CORRAZE nous transportent sur le sable chaud de la plage des trois digues ou sur le port de Marseillan.

Rendez-vous ce vendredi 14 mars à 17h30, pour une exposition aux airs de vacances en attendant l’été !

VERNISSAGE : VENDREDI 14 MARS A 17h30

Rencontre avec l’artiste et concert avec le duo Mr. SOFT.

L’exposition se tiendra du 11 mars au 11 avril 2025.

Médiathèque La Fabrique, Place du 14 Juillet, 34340 MARSEILLAN.

Téléphone : 04 67 01 73 14 - Site web : https://mediatheques.agglopole.fr/la-fabrique