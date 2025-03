Gard - CHEMINS DE TRAVERSES - Balades artistiques en paysages

Comment mettre en poésie notre territoire, sublimer nos espaces naturels et développer du vivre ensemble en pleine nature? Du 26 avril au 19 octobre 2025, Eurek’Art vous invite à emprunter les sentiers gardois pour des balades artistiques en paysages.

Sur les chemins de la rencontre entre environnement, territoire et arts de rue

Créé en 2020 par l’association Eurek’Art, CHEMINS de TRAVERSES est un cycle de balades artistiques en paysages qui se situe à la croisée de la valorisation du patrimoine et de l’environnement, du tourisme vert et de la création artistique dans l’espace public. Pour sa cinquième édition, ce projet transversal s’est co-construit avec 12 communes du Gard et des partenaires culturels du territoire.

Entre vignes et garrigue, le long de la rivière ou à la rencontre des essences forestières, ces balades incluent une marche à pied, la découverte d’un spectacle en pleine nature sur le chemin, et la dégustation de produits locaux à l’arrivée.

Une vision artistique du paysage

Odes à la rêverie et à l’imaginaire, expériences singulières par leur format, parfois décalées mais toujours conviviales, elles sont l’occasion d’un moment partagé qui donne de la mémoire à l’éphémère. Les spectacles programmés apportent tous un regard sur notre rapport au vivant, sur l’écologie, sur la ruralité ou créent des images éphémères dans le paysage.

Des propositions accessibles à tous·tes !

Ces balades sont tout public, gratuites et accessibles à la fois en termes de durée et de difficulté. Elles s’adressent aussi bien aux habitant·es qu’aux touristes de passage, aux amateurs·trices de randonnée, aux féru·es de spectacles et d’œnologie qu’aux amoureux·euses de la nature.