Toulouse - INSITU s'implante au centre-ville de Toulouse et signe un BEFA au 33 rue de Rémusat avec COURTOIS SA

Pour sa première implantation au cœur historique de Toulouse, INSITU, leader du bureau opéré en France, a signé le 5 février 2025 un BEFA (Bail en l’État Futur d’Achèvement) de 12 ans avec COURTOIS SA, société familiale spécialisée dans la rénovation, la promotion et la gestion de biens immobiliers. Situé au 33 rue Charles de Rémusat, cet immeuble de bureaux de 3 500 m² est l’ancien siège de la Banque Courtois, la plus ancienne banque privée française en activité fondée en 1760 et aujourd'hui filiale de la Société Générale. La date de prise d’effet du bail est prévue à l’été 2026.

Pour sa première implantation au cœur historique de Toulouse, INSITU, leader du bureau opéré en France, a signé le 5 février 2025 un BEFA (Bail en l’État Futur d’Achèvement) de 12 ans avec COURTOIS SA, société familiale spécialisée dans la rénovation, la promotion et la gestion de biens immobiliers. Situé au 33 rue Charles de Rémusat, cet immeuble de bureaux de 3 500 m² est l’ancien siège de la Banque Courtois, la plus ancienne banque privée française en activité fondée en 1760 et aujourd'hui filiale de la Société Générale. La date de prise d’effet du bail est prévue à l’été 2026.

Afin de s’établir en centre-ville et après 10 ans de recherche, cette signature marque, pour INSITU, une étape cruciale dans son développement, passant d’un acteur périphérique à un acteur central dans l’écosystème toulousain. Ce nouveau site, choisi pour son emplacement à deux pas de la Place du Capitole, rare au centre-ville pour une telle surface, et ses atouts historiques, répond aux exigences du modèle économique d’INSITU en matière de surface afin de créer un immeuble inédit de bureaux opérés.

La qualité de l’aménagement intérieur des futurs espaces de travail, associée aux prestations de bureaux opérés de qualité hotellière, apportera aux futurs clients d’INSITU une solution attractive et flexible pour offrir à leurs talents un cadre de travail conforme à leurs nouvelles aspirations.

Le bureau opéré et son offre de services all inclusive ne sont désormais plus une simple alternative, ils s’affirment aujourd’hui comme un nouveau standard. Pilier incontournable de l’immobilier tertiaire, le bureau opéré témoigne d’une forte dynamique de croissance : il s’agit d’un modèle économique durable qui répond à un besoin de transformation universel des environnements de travail.

L’objectif d’INSITU est de faire de ce lieu un bâtiment signature où les codes de l'hôtellerie haut de gamme seront largement mis en avant, avec notamment un espace bien être intégré - hammam, sauna, spa - inédit au sein d’un site INSITU. Un espace d’accueil avec un service de conciergerie sera créé dans le hall, des expositions pourront être organisées afin de faire entrer l’art au cœur des entreprises - aspect essentiel de la vision d’INSITU. La salle de réception du bâtiment ‘pavillon’ sera aménagée afin d’organiser des réunions ou des prestations de services de restauration à l’assiette grâce au Chef présent sur place. Enfin, le bâtiment annexe, présent dans la cour intérieure, pourra accueillir un client totalement autonome, bénéficiant de tous les services disponibles dans l’immeuble principal.

L’ambition de préserver des éléments historiques du site, localisé dans l’emprise du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Toulouse, tels que la salle des coffres (avec 30% des coffres originels), ses pupitres confidentiels et sa porte atypique, souligne l’engagement d'INSITU à valoriser et préserver l’histoire du lieu. Cet espace sera transformé en zones de lecture et de concentration, avec un éclairage individuel, apportant une ambiance chaleureuse inspirée des bibliothèques universitaires.

“Nous sommes très fiers d’avoir pu concrétiser cette signature, et de nous inscrire dans un nouveau projet qui sublime l’écocentre tout en apportant une véritable valeur ajoutée à Toulouse. Nous sommes ravis de devenir ainsi un acteur clé dans la transformation urbaine de la ville rose et de contribuer à son dynamisme à travers ce projet d’exception” déclare Pascal Fenasse, Président d’INSITU. “Nous avons pour ambition de créer un vrai lieu de vie à part entière, où les utilisateurs vivront une expérience unique. La commercialisation auprès d’un mono-client est envisagée mais si nous optons pour une commercialisation pluri-clients, nous créerons un Club confidentiel, offrant un cadre exclusif à nos membres, une première pour INSITU.”

Ce bâtiment emblématique, construit en 1862, accueillait depuis 1919 le siège de la Banque Courtois. L’immeuble a évolué en parallèle de la croissance de la banque, par des extensions successives, dont une en 1970 avec la création de 1 689 m² de surfaces planchers suivi d'une surélévation en 1984. Cet ancien hôtel du Général commandant de l’artillerie se situe sur une parcelle d’une surface de 3 347 m2, comprenant à l’arrière une annexe de 175 m2, un espace boisé classé (EBC) ainsi qu’un parking. Sa façade en briques est rythmée par de grandes ouvertures rectangulaires, témoins du riche patrimoine architectural. La haute porte d’entrée est surmontée d’une croix occitane qui sera conservée.

Les travaux engagés aujourd’hui par COURTOIS SA, s'inscrivent dans une démarche ambitieuse visant à rénover entièrement l'existant tout en préservant l'identité architecturale du bâtiment. Ils ont aussi pour objectifs de densifier l'espace tout en respectant l'intégralité de l'espace boisé classé attenant. Cette approche permettra à la fois de revitaliser le site, mais également de rendre l'ensemble du bâtiment accessible à tous. En outre, COURTOIS SA, fidèle à ses valeurs, s’engage à répondre aux enjeux climatiques en intégrant les exigences du Décret tertiaire, inscrivant de manière durable et moderne ce patrimoine immobilier qui fait partie de son histoire.

« La signature du BEFA avec le Groupe INSITU représente un enjeu stratégique pour COURTOIS SA, marquant le début d'un partenariat à long terme. En choisissant INSITU comme locataire, COURTOIS SA s'assure d'un preneur qui partage une vision commune de valorisation et de préservation de l'immeuble. Le 33 rue de Rémusat, témoin de l'évolution architecturale de Toulouse, sera ainsi transformé en un espace de travail dynamique et adapté aux usages contemporains. Cette initiative illustre le rôle essentiel d'un propriétaire bailleur, qui consiste à entretenir, pérenniser et moderniser le patrimoine, tout en s'assurant que les futurs clients du site s'inscrivent dans la même dynamique », témoigne Jennifer Courtois de Viçose, Présidente de COURTOIS SA.