Montpellier - En 2025, Bibal appuie sur le champignon

EN 2025, BIBAL APPUIE SUR LE CHAMPIGNON !

Cafés Bibal : Une entreprise héraultaise qui mise sur l’innovation et la croissance

L’année 2025 marque un tournant pour les Cafés Bibal. À l’occasion de leur 70ᵉ anniversaire, l’entreprise héraultaise confirme son dynamisme avec une innovation de taille : la gamme Lion Spirit, des cafés enrichis en champignons adaptogènes. Cette avancée, fruit de plusieurs années de recherche, illustre la capacité de Bibal à allier tradition et modernité pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs.

Un développement ancré dans la pérennité

Acteur majeur de la distribution de café en Occitanie, Bibal ne cesse de renforcer son ancrage territorial. En 2025, l’entreprise prévoit une croissance organique de 15 %, portée par une expansion vers la Côte d’Azur et la région Rhône-Alpes. Avec l’ouverture de deux nouvelles agences d’ici 2026, elle ambitionne de couvrir l’ensemble du Grand Sud, un marché stratégique représentant plus de 65 % de la consommation française de café.

Pour accompagner cette croissance, Bibal prévoit le recrutement de 20 collaborateurs supplémentaires et la construction de nouveaux locaux de 3 000 m² à Saint-Aunès. Une nécessité pour répondre à l’augmentation de l’activité et préserver son modèle d’entreprise familiale, qui repose sur la proximité avec ses clients et un savoir-faire transmis depuis plusieurs générations.

L’innovation comme moteur de croissance

Si Bibal s’est imposé comme un acteur incontournable du café en Occitanie, c’est grâce à sa capacité à innover. En lançant Lion Spirit, l’entreprise propose une nouvelle approche du café en associant un arabica d’altitude à des champignons aux vertus reconnues, comme la Crinière de Lion pour la concentration et la mémoire. D’autres références suivront, intégrant du Reishi pour réduire le stress, du Cordyceps pour améliorer l’endurance ou encore du Chaga, puissant antioxydant.

« Notre ambition est d’associer notre expertise du café à des innovations qui ont du sens, tout en restant fidèles à nos valeurs et à notre ancrage local », souligne Thomas Bertrand, PDG des Cafés Bibal.

Entre tradition et modernité, Bibal entend bien poursuivre son développement et asseoir sa position de leader régional. Une success-story qui continue de s’écrire, avec une vision tournée vers l’avenir.