FRANCE - Politique partenariale de la Halle de La Machine

Soirée des marraines et MécèNes de la Halle de la MacHine

Le 6 mars 2025, toute l’équipe de la Halle de La Machine était fière d’accueillir plus d’une quarantaine d’entreprises à sa soirée des marraines et mécènes. L’occasion d’annoncer la possibilité nouvelle de faire des dons dans le cadre du mécénat et de bénéficier d’une déduction d’impôts de 60%.

UNE STRUCTURE IDENTIFIéE et ancrée

Forte d’une fréquentation annuelle de plus de 300 000 visiteurs, d’une programmation artistique exigeante et populaire en lien avec les institutions culturelles et d’une belle visibilité à l’échelle de notre territoire, nous tissons des relations de confiance avec celles et ceux qui font vivre le bassin économique de la région. Les métiers et savoir-faire sont les passerelles qui relient La Halle de La Machine, aux entreprises d'excellence de notre territoire.



Tous les dons sont aiguillés vers la création, la programmation artistique et les actions culturelles afin de toucher un public toujours plus étendu et hétérogène, de piquer la curiosité et d’offrir toujours plus d’émotion. Une programmation que François

Delaroziere, directeur artistique de la Halle de La Machine, souhaite encore plus ambitieuse, accessible et populaire.



En ce sens nous déployons une politique partenariale qui comprend de multiples contreparties allant de la mise à disposition d’espaces et d’équipes pour des ateliers de team building, à des réductions sur les surfaces privatisables pour des soirées d’entreprises festives et conviviales en compagnie d’Astérion, de visibilité sur nos supports de communication ou encore, d’entrées pour visiter la Halle ou assister à nos événements.



UNE BELLE MOBILISATION DES ACTEURS POLITIQUEs ET éCONOMIQUES



Outre la participation de nombreux dirigeant.es d’entreprises du paysage toulousain comprenant tout autant des PME locales que de grands groupes industriels internationaux, nous saluons la présence de personnalités politiques et d’influences et remercions M. Moudenc, Président de Toulouse Métropole et Mairie de Toulouse qui nous a fait l’honneur de conclure la soirée d’un discours inspirant.

M. Grass, adjoint à la culture, Mme Plagneux-Bertrand, élue en charge de l’industrie et de l’économie productive, M. Esnault, maire du quartier de Montaudran, Mme Pellefigue, Vice Présidente du Conseil Régional, M. Hamami, conseiller régional.



LA SIGNATURE D’UN TiTANESQUE PARRAINAGE

François Delaroziere a officialisé la signature du parrainage historique avec l’Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie (UIMM) d’Occitanie, représentée par son président Didier Katzenmayer, avec qui la Halle de La Machine entend bien construire un partenariat pérenne.

En devenant Titanesque Marraine de la Halle de La Machine, l’UIMM Occitanie soutient nos activités. Ensemble, nous affirmons des valeurs communes et proposons des actions de médiation conjointes, dans le but de valoriser et faire découvrir des métiers à la fois techniques et créatifs et de créer des ponts entre le secteurs artistiques et industriels en nous adressant notamment aux jeunes générations pour lesquelles l’étendue des possibles est comme l’imagination, sans limite aucune.

REMERCIEMENTS

Nous souhaitons remercier celles et tous ceux qui nous soutiennent, en nous offrant du matériel (Petzl) ou des consommables (Veilleurs de bières), en mettant son savoir-faire à notre portée (Bosseur TSD Confection), en nous offrant de la visibilité dans ses espaces (librairie Gibert), ou sur ses plate-forme, réseaux et médias (Ici Occitanie, Agence d’Attractivité, Tisséo), en nous soutenant financièrement, que ce soit dans le cadre de la Délégation de Service Public (Toulouse Métropole), comme dans le cadre du parrainage (UIMM Occitanie, Winland).