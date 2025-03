Albi - Visite de l'entreprise ALIGERMA Pour une alimentation saine et accessible à tous

ALBI : VISITE DE L’ENTREPRISE ALIGERMA

Une délégation composée d’André Boudes, élu municipal communiste d’Albi, Jean-Paul Legrand, secrétaire de la section du PCF, s’est entretenue avec les responsables d’Aligerma, une jeune entreprise alimentaire d’Albi, qui produit des légumineuses prêtes à consommer qui ont la particularité de conserver toutes leurs qualités gustatives et nutritives grâce à un procédé de pré-germination, de cuisson vapeur et de surgélation.

Les lentilles, pois-chiches, haricots rouges et blancs, pois carrés provenant pour la plupart d’Occitanie sont essentiellement destinés à la restauration collective. A noter que la Ville d’Albi se fournit auprès de cette entreprise. Une alimentation contribuant à la transition écologique par la culture de légumineuses locales et permettant une consommation plus équilibrée voilà ce que les communistes albigeois sont venus soutenir. Ils s’inscrivent notamment dans la démarche de Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, pour une alimentation saine et accessible à tous.

Un échange avec M. Gianni Gaillard, le PDG, (photo) et MM. Ludovic Gatti et Laurent Spanghero engagés dans la réussite de l’entreprise a souligné le rôle important que peuvent jouer les acheteurs publics en se fournissant localement limitant ainsi l’impact carbone et offrant des aliments de qualité notamment au public des restaurants d’établissements hospitaliers et d’enseignements.

Photo : M. Gianni Gaillard, au centre entouré par Jean-Paul Legrand et André Boudes, respectivement responsable et élu du PCF venus soutenir l’entreprise albigeoise ALIGERMA.