Toulouse - Bosl.ai : LA solution pour assurer la protection des données sensibles

akawan, entreprise occitane experte en intelligence artificielle et transformation numérique, dévoile Bosl.ai, une solution combinant souveraineté et sécurisation des données pour les entreprises. Bosl.ai relève le défi des entreprises face à l’essor des IA génératives et aux risques liés au shadow AI.

En anonymisant instantanément les données transmises à ces IA, il garantit la protection des informations sensibles et assure une conformité rigoureuse aux réglementations comme la RGPD.

De plus, il préserve la propriété intellectuelle des acteurs européens en limitant les fuites de données vers les grandes entreprises américaines et chinoises