POMEROLS - Succès pour le plateau de boxe éducative à Marche Gay

Succès pour le plateau de boxe éducative à Marche Gay

Le complexe sportif et culturel de Marche Gay a vibré au rythme des assauts de boxe éducative, ce dimanche 9 mars, lors d’un événement organisé par le Club du Noble Art de Pomérols. Une journée rythmée par des rencontres engagées et placées sous le signe du respect et de la technicité.

Au programme, huit assauts de démonstration et quinze assauts de compétition ont opposé des jeunes talents issus des clubs de Dibateza Béziers, Pinet, Balaruc, Pézenas, Cournonterral, Capestang, Agde et Pomérols. Devant un public venu en nombre, les jeunes boxeurs ont fait preuve d’une grande maîtrise technique, illustrant parfaitement l’esprit de la boxe éducative.

Avant d’entrer dans le vif de la compétition, entre 11h30 et 13h, les "sans décisions", ces boxeurs sans adversaire direct, ont eu l’opportunité de monter sur le ring. Un moment privilégié qui a permis de mettre en lumière leur engagement et de les intégrer pleinement à la fête. Cette manifestation s’inscrivait dans la continuité des championnats départementaux pour les benjamins et les poussins, et servait de préparation aux championnats régionaux pour les minimes et les cadets.

Un événement sous le signe du partage et de l’apprentissage

Vincent Lefort, organisateur de l'événement, a souligné l’importance de ces rencontres : « C’est avant tout un moment de partage et de plaisir pour les enfants. On s’entraîne beaucoup, mais pouvoir boxer à domicile est une expérience unique, même si la présence des parents met parfois une pression supplémentaire sur les jeunes boxeurs, impactant leur performance. » Il a également annoncé la volonté d’organiser ce type d'événements régulièrement : « Nous aimerions mettre en place un plateau tous les trois mois pour offrir plus d’expérience aux jeunes. Plus ils boxent, plus ils progressent techniquement et mentalement. »

Cette journée a également été l’occasion pour les familles, non admises aux entrainements, de découvrir le travail accompli en club. En effet, la Boxe Éducative Assaut diffère de la Boxe Combat : ici, la précision, la rapidité d’exécution et la maîtrise technique priment, tandis que la puissance est exclue.

Dans un cadre idéal et une ambiance conviviale, cette journée a réaffirmé l’attrait de la boxe éducative et la dynamique des clubs locaux. Un succès qui en appelle d’autres !

Claude Stekelorom / mairie de Pomérols