BASSIN DE THAU - Pression fiscale à Thau Agglopôle : Il est temps d'agir

Pression fiscale à Thau Agglopôle : Il est temps d’agir

Depuis six ans, les habitants et les entreprises de notre territoire subissent une hausse continue des impôts locaux. 31 millions d’euros de prélèvements supplémentaires pour les particuliers, 3 millions de plus pour les entreprises : une charge devenue insoutenable, alors même que le Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) pour 2025 montre qu’une telle pression fiscale n’est ni justifiée ni nécessaire.

Face à cette situation, certains élus ont eu le courage de dénoncer cette hausse. Mais les constats ne suffisent plus, l’heure est aux actes. Un mois. C’est le temps dont disposent désormais les vice-présidents de Thau Agglopôle pour agir concrètement et exiger une baisse des impôts dans le prochain budget.

Parce que c’est possible. Parce que c’est juste. Parce que défendre les intérêts des citoyens, c’est leur mission.

C’est pour cette raison que Sébastien Pacull vient de rédiger un courrier à l’ensemble des vice-présidents de l’agglomération pour les inciter à demander une baisse d’impôts.

À un an des élections municipales, il est temps de prouver aux habitants que leurs élus sont à leur service et non l’inverse. L’argent des contribuables n’est pas une réserve inépuisable. Ils ont consenti à l’effort, il est désormais légitime qu’on leur rende ce qui leur appartient.

Nous resterons vigilants sur les décisions prises dans les semaines à venir. Les mots doivent être suivis d’action