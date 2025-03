Sète - Nettoyage des données à Sète avec Green4Cloud

Dans le cadre du Digital Cleanup Day, Green4Cloud organise un évènement de nettoyage des données en collaboration avec l’Agence Cause à la pépinière d’entreprises Flex à Sète.

Le 13 Mars prochain, les équipes de Green4Cloud, le 1er cloud des territoires à énergie positive et de Cause, l’agence RSE, proposent un moment d’échange autour du numérique responsable dans le cadre de la semaine du nettoyage numérique « Cleanup Digital Day ».

Le Digital Cleanup Day est la Journée du nettoyage numérique, en France et partout dans le monde. L’objectif du Digital Cleanup Day est de créer les conditions d’une prise de conscience globale de l’impact environnemental du numérique en déployant des actions de sensibilisation au numérique responsable, fédératrice, conviviale et permettant d’engager concrètement le premier pas : d’une part en nettoyant les données et d’autre part en offrant une seconde vie à nos équipements numériques.

C’est la raison pour laquelle Green4Cloud et Cause se sont associés en collaboration avec Flex pour proposer cet échange convivial et interactif, afin de sensibiliser les entreprises au numérique responsable et leur apporter des pistes concrètes d’actions à mener au sein de leurs équipes. L’engagement des équipes de ces organisations les a amené naturellement à construire ensemble cet évènement

Au programme : des quizz interactifs, des actions concrètes et un temps convivial autour d’un café.

Rendez-vous Jeudi 13 Mars

de 13h à 14h30

à la pépinière d’entreprises Flex

198 Av. des Eaux Blanches, 34200 Sète

Inscriptions : https://digital-cleanup-day.fr/cleanup/pause-cafe-numerique-responsable/

(disponible dans la liste des cleanup sur le site du digital cleanup day)