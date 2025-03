POMEROLS - Pomérols : L'exposition "La Femme à l'honneur" célèbre le talent artistique local

Pomérols : L’exposition "La Femme à l’honneur" célèbre le talent artistique local

Samedi 8 mars, en début de soirée, la chapelle de l’ancien couvent a servi de cadre élégant au vernissage de l’exposition "La Femme à l’honneur", organisée par la municipalité. Cet événement artistique, qui s’est tenu tout au long du week-end, a mis en lumière le talent d’une vingtaine d’artistes pomérolais, venus exposer leurs œuvres en hommage à la cause féminine.

En présence de nombreux élus, Laurent Durban, maire de la commune, a remercié chaleureusement les artistes ainsi que le public venu nombreux à l’invitation de la commission culture. Il a profité de cette occasion pour rappeler l’histoire du droit des femmes en France : « Il a fallu attendre le 21 avril 1944 pour que les femmes obtiennent enfin le droit de vote et de candidature, après plus de 150 ans de luttes civiques. » Mettant l’accent sur les progrès récents, notamment dans le domaine sportif, il a souligné l’essor du sport féminin et l’importance de poursuivre les efforts en faveur de l’égalité : « Nous sommes sur la bonne voie, mais il reste encore du chemin à parcourir. L’essentiel est que nous restions solidaires. »

Mme Nelly Sorli, adjointe à la culture, a pris la parole pour revenir sur l’origine de cette exposition et rendre hommage aux grandes figures du combat féministe. « Je souhaite dédier cette exposition à Olympe de Gouges, une femme que j’ai toujours admirée, exécutée en novembre 1793 sous la Terreur, ainsi qu’à Clara Zetkin, à l’origine de la Journée internationale des droits des femmes en 1910, et à Simone Veil, porteuse de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse, » a-t-elle déclaré avec émotion.

Le vernissage s’est achevé dans une atmosphère chaleureuse autour du traditionnel pot de l’amitié, offrant aux artistes et aux visiteurs un moment privilégié d’échanges et de partage. Une soirée riche en émotions et en réflexions, qui a su mettre à l’honneur la créativité et l’engagement des artistes au service de la cause féminine.