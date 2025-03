Toulouse - Les vins IGP célébrés à Toulouse le 21 mars prochain

C’est dans la ville-capitale des Vins du Sud-Ouest, ce grand vignoble qui court sur le Béarn, la Gascogne, la Dordogne, le Lot, le Tarn ou encore l’Aveyron et l’Ariège, que plusieurs dizaines de dégustateurs professionnels se retrouveront, le vendredi 21 mars, pour la vingt-et-unième édition du Concours national des vins IGP, l’un des plus grands concours de vin organisés en France.

Infos : www.concoursnationaligp.vin

• Règlementé par l’Union européenne, l’IGP est un signe de qualité qui permet à un opérateur de se prévaloir d’une origine géographique tout en laissant la liberté de la couleur, des cépages et des choix de vinification ou d’élevage.

• On compte aujourd’hui 76 IGP reconnues par l’INAO, réparties à travers toute la France. La catégorie représente plus d’un quart de la production nationale, et pratiquement la moitié des vins tranquilles.

• Organisé par l’Association nationale des interprofessions des vins à indication géographique, plus connue sous le nom d’InterIGP, le Concours national des vins IGP vise à valoriser la qualité des vins tout en montrant la vitalité de la filière.

• L’événement, qui a lieu tous les ans, permet ainsi de récompenser les meilleurs vins de la catégorie à l’issue d’une dégustation qui se tient à l’aveugle, en présence d’un jury de professionnels, principalement constitué d’œnologues, de cavistes et de sommeliers.

• L’an passé, 160 vins avaient été médaillés, choisis parmi 499 références toutes anonymisées. Le concours avait lieu à Marseillan, dans le département de l’Hérault

« Les IGP se démarquent par leur agilité et leur capacité à s’adresser à tous les types de consommateurs, des nouveaux consommateurs aux plus exigeants en passant par les occasionnels. Nos vins sont à la fois ancrés dans un territoire et ouverts sur le monde : ce sont des vins accessibles mais qui ne laissent pas indifférents. Or, c’est toute la réussite du Concours national des vins IGP que d’offrir une vitrine à notre offre dans sa diversité tout en permettant, bien sûr, à ses lauréats de mettre en avant leurs vins médaillés auprès des prescripteurs, des distributeurs et des consommateurs. Cette nouvelle édition, qui se tiendra dans une grande région d’IGP, s’annonce particulièrement importante : la poussée inflationniste a été jugulée et les marchés frémissent à nouveau. » Christophe Bou, président d’InterIGP

NOTE DE CONJONCTURE

Dans un secteur du vin marqué par une baisse tendancielle de la consommation sur ses marchés historiques et par un contexte économique et géopolitique incertain, les IGP sont confrontées, comme les autres catégories, à un double défi qui semble tenir du grand écart : d’une part valoriser pour compenser les pertes de volume, d’autre part se montrer attractif pour capter une demande inquiète pour son pouvoir d’achat.



Ce grand écart, les IGP semblent néanmoins disposer de la souplesse nécessaire pour le réaliser au regard de leur positionnement équilibré avec un rapport qualité-prix reconnu et apprécié. En effet, la catégorie peut compter sur une image aujourd’hui très positive grâce à la combinaison qu’elle permet entre la garantie de l’origine et son offre de vins décomplexés, adaptés aux modes de vie contemporain.



En 2024, elle s’est ainsi maintenue à l’export, en progressant légèrement de 0,2 % en volume comme en valeur, tout en limitant son repli en grande distribution avec des ventes en baisse de 3,7 % en volume (moyenne toutes catégories : - 4,4 %) et de 2,8 % en valeur (moyenne toutes catégories : - 2,5 %). De plus, ses vins, avec des références signées par des maisons à la notoriété rassurante mais aussi des vins très créatifs (à bas degré ou étonnants par l’acidité ou la sucrosité), a su lui faire une place de choix dans le cœur des cavistes comme des professionnels de la restauration.

Sources : FEVS, FranceAgriMer

crédit photo ConcoursdesvinsIGP2020_Hélène Resseyre