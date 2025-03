HÉRAULT - Les sapeurs-pompiers de l'Hérault sur tous les fronts de Marseillan à Servian et Gigean et

Une nuit de feu et de tempête : les sapeurs-pompiers de l’Hérault sur tous les fronts

Cette nuit, les sapeurs-pompiers de l’Hérault ont été mis à rude épreuve face à une série d’incendies et de perturbations météorologiques qui ont secoué le département. Entre flammes et vents violents, leur intervention rapide et coordonnée a permis d’éviter le pire, sauvant des vies, des biens et préservant l’environnement.

Un entrepôt en feu à Servian : une intervention massive pour éviter le désastre

C’est à Servian, au 2 rue de l’Artisanat, que les pompiers ont été appelés pour un départ de feu dans un entrepôt abritant plusieurs entreprises. Le sinistre, qui a principalement touché un local de 40 m² appartenant à la société TECHNIVIA (géomètre), aurait pu avoir des conséquences dramatiques. En effet, à proximité se trouvaient des réservoirs sous pression contenant des gaz inflammables comme l’acétylène et l’oxygène, ainsi que du fréon. Grâce à l’engagement de près de 30 sapeurs-pompiers et à une intervention rapide, la propagation du feu a été stoppée, évitant ainsi une catastrophe majeure. Les entreprises voisines, dont DALKIA et Pliage de l’Orb, ont été épargnées. L’origine de l’incendie reste pour l’heure inconnue.

Gigean : un feu de véhicules menaçant un garage automobile

Dans la même nuit, les pompiers ont également dû intervenir à Gigean, au 4 rue du Terril, où cinq véhicules légers étaient en proie aux flammes. Situés entre deux entrepôts, dont l’un servait de garage automobile, les véhicules ont nécessité une intervention minutieuse pour éviter que le feu ne se propage à la structure métallique voisine. Grâce à l’utilisation de trois lances à eau, dont une sur échelle, les pompiers ont réussi à sauver le garage et même un véhicule de collection. Là encore, près de 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour maîtriser le sinistre, dont l’origine reste à déterminer.

Vigilance orange : vents violents et risques multiples

En parallèle de ces incendies, le département de l’Hérault a été placé en vigilance orange pour des vents violents pouvant atteindre 100 km/h sur les plaines littorales. Cette alerte, en vigueur de 10h à 13h ce dimanche, s’accompagne d’une vigilance jaune pour les pluies, inondations et crues. Les autorités appellent à la plus grande prudence, notamment sur les routes où des chutes d’arbres, de branches ou de tuiles sont à craindre. Sur le littoral, une vigilance jaune vagues-submersion est également en place, avec des vagues pouvant atteindre 4,50 mètres. Les plaisanciers sont invités à ne pas prendre la mer, tandis que les automobilistes doivent redoubler de vigilance.

Des interventions multiples pour sécuriser le département

Depuis ce matin, les sapeurs-pompiers ont réalisé pas moins de sept interventions pour des menaces de chute d’objets, notamment des antennes, des tuiles ou des conduits de cheminée. Ces opérations ont eu lieu sur plusieurs communes, dont Tourbes, Pinet, Quarante, Roqueredonde, Valras et Avène. À Ceilhes et Rocozels, un arbre tombé sur la RD 909 a arraché des fils téléphoniques, nécessitant une intervention rapide pour sécuriser la chaussée.

Un bateau-école en détresse à Marseillan

Enfin, à Marseillan, un bateau-école amarré sur le quai Antonin Gros a subi une avarie importante due à la montée des eaux et à la tempête. Une voie d’eau a été découverte, et le bateau, touchant le fond, a été solidement amarré en attendant une éventuelle opération de renflouement.

Il s’agit d’une du bateau école appelé Commandant Marius. Cette embarcation de 13,6 m de type péniche sans personne à l’intérieur était en charge à la suite des fortes averses et repose sur le fond après avoir était inondé à l’intérieur par la pluie.

Le bateau est immergé au 1/4 sur le flanc gauche. La capitainerie fera intervenir la SNSM et une une grue dès demain matin. A noter qu'il n' ya pas de risque de pollution, les secours quittent les lieux.

Une nuit sous haute tension

Cette nuit mouvementée a une fois encore démontré l’efficacité et le dévouement des sapeurs-pompiers de l’Hérault. Face aux flammes et aux éléments déchaînés, leur intervention rapide et professionnelle a permis de limiter les dégâts et d’éviter des pertes humaines. Alors que les investigations se poursuivent pour déterminer les causes des incendies, les autorités rappellent à tous l’importance de la vigilance en cette période de conditions météorologiques extrêmes.

Restez prudents, et n’oubliez pas : en cas d’urgence, composez le 18 ou le 112.