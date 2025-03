HÉRAULT - Vent violent en approche : l'Hérault sous haute vigilance ce dimanche

Hérault en alerte orange : vents violents et vagues géantes menacent le littoral ce dimanche

Le département de l'Hérault se prépare à affronter un épisode météorologique exceptionnel ce dimanche 9 mars. Avec des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h et des vagues de 4 à 4,5 mètres, les autorités appellent à la plus grande prudence.

Ce dimanche 9 mars, les habitants de l'Hérault devront garder un œil sur le ciel et un autre sur la mer. Météo-France a placé le département en vigilance orange "vent" dès 10 heures, rejoignant ainsi la Haute-Garonne et le Tarn, déjà en alerte depuis le début du week-end. "Un épisode de vent d'autan durable, avec un pic d'intensité entre ce samedi et dimanche", prévient l'institut météorologique.

Les plaines littorales seront particulièrement touchées, avec des rafales pouvant atteindre les 100 km/h. "Soyez très prudents dans vos déplacements", insiste Météo-France dans son bulletin de vigilance. Les communes du littoral sont également concernées par une vigilance "vague immersion" entre 8h et 16h, avec des vagues attendues entre 4 et 4,5 mètres.

"Plaisanciers : ne prenez pas la mer", avertissent les autorités.

Le dernier épisode similaire remonte à avril 2022, rappelle Météo-France. Cette fois-ci, les rafales pourraient atteindre 120 km/h sur les hauteurs du Lauragais et le pied de la montagne Noire. "Le vent faiblira dimanche en fin de matinée, début d'après-midi", précise l'institut, mais le danger reste bien présent.

Le préfet de l'Hérault appelle à la vigilance : "Des phénomènes dangereux sont prévus. Tenez-vous au courant de l'évolution de la situation et suivez les conseils de sécurité émis par les pouvoirs publics." Les déplacements sont déconseillés, et les habitants sont invités à se tenir informés via les comptes officiels de Météo-France et Vigicrues.

En résumé, ce dimanche s'annonce mouvementé dans l'Hérault. Entre vents violents et vagues impressionnantes, la prudence est de mise.

Restez informés et préparez-vous à affronter les éléments.