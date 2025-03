MARSEILLAN - Marseillanaises : Les Héroïnes de l'Ombre à la Lumière

Marseillanaises : Les Héroïnes de l’Ombre à la Lumière

Une exposition vibrante célèbre le courage des femmes marseillanaises, entre hommage et combat pour l’égalité

Place Carnot à Marseillan ce 8 mars 2025 - À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la Ville de Marseillan a dévoilé ce samedi l’exposition « Marseillanaises : Héroïnes du quotidien », mettant en lumière onze femmes dont les parcours discrets façonnent la communauté. Portraits photographiques, QR codes interactifs et un « arbre en messages » ont transformé la place Carnot en un écrin de résilience et d’espoir, sous les discours engagés de Jean-Claude Aragon, adjoint au maire, et d’Henriette Planchon, présidente du Collectif Elles.

Un hommage aux visages de l’ombre

Jean-Claude Aragon a ouvert la cérémonie en saluant « un collectif de femmes motivées et volontaires » dont le travail « recense les problématiques spécifiques aux femmes et émet des propositions de solutions co-construites ». L’exposition, présente onze portraits de Marseillanaises « au parcours unique et inspirant » Henriette PLANCHON, Sandrine TERRISSE, Anne MULLIGI, Jeanne HUC, Elisabeth LAPOSTOLLE, Iris VILLAR, Nicole MALLET, Priscillia PAINSET, Claire Florence et May-Valérie. Chaque portrait s’accompagne d’un QR code renvoyant à des « pod cast inédits » où ces femmes partagent anecdotes et conseils. « En scannant ces codes, vous écoutez leurs voix. C’est une manière de rendre tangible leur héritage », a souligné l’élu, remerciant le photographe Michel Dumergue pour sa « capture sensible » de ces récits.

Symbole fort de l’événement, un camélia « élégant et harmonieux » a été planté au cœur de la place. « Chacun est invité à y accrocher une pensée, un souvenir ou une réflexion. Cet arbre incarne l’enracinement, la croissance et l’espoir », a déclaré Jean-Claude Aragon, rappelant que la collaboration entre la mairie et le Collectif Elles, longtemps attendue, « porte enfin ses fruits ».

Henriette Planchon : « Les droits ne sont jamais acquis »

Dans un discours poignant, Henriette Planchon a rappelé l’urgence du combat féministe. Citant des chiffres glaçants « 106 femmes tuées par leur conjoint en 2024, 16 enfants avec elles, 450 000 victimes de violences » , elle a dénoncé un système où « les femmes assurent deux fois et demi plus de tâches non rémunérées » et sont « pénalisées par leurs grossesses ». « Pourquoi accepter qu’un viol ait lieu toutes les deux minutes et demie en France ? », a-t-elle lancé, appelant à briser l’invisibilité des femmes dans l’histoire, les musées ou la musique classique : « Connaissez-vous Clara Schumann ou Fanny Mendelssohn ? Elles existent en nombre, mais restent dans l’ombre de leurs frères. »

Avec fermeté, la présidente du Collectif Elles a cité Simone de Beauvoir : « Ces droits ne sont jamais acquis. Restez vigilantes toute votre vie. » Et d’ajouter : « Ne dites plus que vous n’êtes pas féministe. Ce serait accepter cette liste d’injustices. » Un message adressé aussi aux hommes : « Le monde serait meilleur si nous vivions en harmonie, sans chercher à dominer. »

Entre art et militantisme : un héritage pour demain

L’exposition, à la fois artistique et militante, marque un tournant pour Marseillan. « La première année, le maire nous avait dit de ne pas faire de polémique », a confié Henriette Planchon, soulignant que « les féministes ne tuent personne, contrairement au machisme ». Aujourd’hui, l’événement dépasse les frontières locales : les QR codes et l’arbre en messages invitent à une réflexion collective, tandis que les portraits rappellent que l’héroïsme réside souvent dans l’ordinaire.

Une exposition qui fut élégamment accommpagnée par une violoncelliste Marseillanaise de grand talent : Virginie RIUDOMS qui a assuré un accompagnement musical fait de grâce et d'originlaité.

Comme l’a résumé Jean-Claude Aragon : « Ces Marseillanaises, ce sont des mères, des artistes, des battantes. Leur histoire est notre histoire. » Une histoire que la Ville et le Collectif Elles entendent bien écrire… en lettres capitales.

À voir jusqu’au 15 mars, place Carnot Entrée libre.