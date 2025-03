Béziers - Arènes Béziers : le COLBAC dénonce des évènements non-tauromachiques au service de la corrida

Le COLBAC réagit aux annonces de BETARRA pour la saison 2025 et sur le non-renouvellement des concerts dans les arènes de Béziers cet été. L'association dénonce les manœuvres d'Olivier Margé pour soutenir la corrida à travers des événements festifs non tauromachiques.



Les Nuits de Béziers n’auront pas lieu cet été. Olivier Margé, dirigeant de la société privée BETARRA – organisatrice des corridas et du festival Les Nuits de Béziers – justifie l’absence de cet événement par des raisons financières.

Le COLBAC, qui a mené campagne contre ces concerts, avec notamment une pétition de plus de 35 000 signatures, se félicite que ce moyen de financer les corridas et d’enrichir BETARRA ait échoué.

Sophie Maffre-Baugé, présidente du COLBAC, explique : "Ces concerts dans les arènes n'avaient pas vocation à remplacer les corridas, mais, bien au contraire, à générer de nouveaux bénéfices pour accroître la trésorerie de BETARRA, et donc potentiellement compenser le déficit des corridas biterroises. Ça n'a pas marché. Visiblement, Olivier Margé est plus doué pour organiser des mises à mort que des concerts".

Mais Olivier Margé a plus d’un tour dans son sac pour soutenir la corrida. Il organisera ainsi un "Salon biterrois de l’agriculture"… dans les arènes ! Il pourra faire d’une pierre trois coups : promouvoir la corrida, remplir les caisses de BETARRA et vendre ses produits de charcuterie, car il est aussi éleveur de cochons.



Des "Arena Games" et autres animations payantes sont également au programme pour attirer un large public et banaliser les arènes, faisant oublier qu’elles restent encore aujourd’hui des lieux de torture pour les taureaux.

Tout cela avec la bénédiction de Robert Ménard, qui a fait le choix de laisser une entreprise privée gérer les festivités, plutôt que de permettre à la Ville d’organiser elle-même ce salon biterrois de l'agriculture.



À Béziers, tout est bon pour entretenir la souffrance animale dans les arènes. Le COLBAC reste mobilisé pour dénoncer ces collusions et manœuvres financières.



Photo Crédit COLBAC - Mise à mort dans les arènes de Béziers, avril 2024.