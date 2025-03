MARSEILLAN - Le Daï Long : L'Odyssée d'un Boat People devenue légende culinaire à Marseillan

Le Daï Long : L’Odyssée d’un Boat People devenue légende culinaire à Marseillan

Au cœur de ville de Marseillan, niché au 16 avenue André Chassefière, un restaurant aux senteurs de gingembre et de coriandre raconte une histoire bien plus grande que ses murs. Celle de Viet Ho, 54 ans, rescapé des Boat People, dont le destin a transformé un exil douloureux en héritage gourmand. Bienvenue au Daï Long, lieu où la cuisine vietnamienne se mêle à la résilience d’un homme qui a traversé les mers et les épreuves pour partager les saveurs de son enfance.

De la mer de Chine à Marseillan : un voyage semé d’embûches

Viet Ho a 10 ans lorsqu’il fuit le Vietnam en 1981 avec son père, laissant derrière lui une mère disparue et deux frères restés au pays. « Nous avons passé dix jours et nuits sur un bateau surchargé, sans savoir si nous arriverions vivants », raconte-t-il, la voix empreinte d’émotion. Direction la Malaisie, où ils survivent pendant près de trois ans dans un camp de réfugiés, « une prison à ciel ouvert ».

À 13 ans, il pose enfin le pied en France. Après des mois passés dans des centres d’accueil à Créteil puis à Palavas, sa famille s’installe à Montpellier, puis à Agde, où Viet travaille dès son adolescence dans des restaurants asiatiques. « J’ai appris à cuisiner en observant, en me souvenant des plats de ma mère. »

En 2000, le destin l’amène à Marseillan. Avec une détermination forgée dans l’adversité, il ouvre Le Daï Long – « Grand Dragon » en vietnamien , un restaurant modeste qui deviendra, en 25 ans, une institution bein ancrée dans le coeur des Marseillanais .

Pho, bo bun et feu d’artifice : la recette d’une success-story

Dans sa cuisine, Viet ressuscite les saveurs de son enfance. Son pho, une soupe de nouilles au bouillon parfumé, est préparé avec une rigueur quasi sacrée : « C’est le plat que ma mère cuisinait pour nous réconforter. Je l’ai perfectionné pour que les Marseillanais comprennent la vraie cuisine vietnamienne. »

Au menu, le bo bun séduit aussi les palais : salade de nouilles, bœuf sauté, nems croustillants et herbes fraîches, le tout arrosé d’une sauce aigre-douce. « Les clients viennent pour l’authenticité. Beaucoup ont appris à aimer ces plats grâce à nous », explique-t-il.

Mais l’âme du Daï Long ne se résume pas à ses plats. Chaque année, Viet organise un événement qui électrise le quartier : le Nouvel An chinois, avec son traditionnel lâcher de 10 000 pétards. « Les rues se remplissent de fumée et de rires. C’est ma façon de partager ma culture », confie-t-il, même si les restrictions de l'an dernier et les diofficultés de trouver des pétards l’ont amené a surseoir à cette fête en 2024

Une affaire de famille : Min Tan, l’héritier du dragon

Derrière le comptoir, un jeune homme souriant accueille les clients : Min Tan, 22 ans, fils de Viet. « Il a apporté une énergie nouvelle », se réjouit son père. Après avoir grandi à Cazouls lesBéziers, Min Tan a rejoint le restaurant il y a trois ans, s’occupant du service et modernisant l’accueil. « Au début, il hésitait. Mais aujourd’hui, il représente l’avenir du Daï Long », glisse Viet, les yeux brillants.

En cuisine, son épouse, Phan Thi Tam, maîtrise les recettes ancestrales. « Elle est devenue une chef hors pair. Sans elle, je ne pourrais pas tenir », admet-il.

25 ans d’amour marseillanais

« Ici, on m’a toujours accueilli à bras ouverts », souligne Viet, reconnaissant envers une clientèle fidèle de 40 à 60 ans, mais aussi des touristes anglais et allemands, qui arpentent son établissement depuis un quart de siècle. Malgré les épreuves, il ne regrette rien : « La France m’a offert une seconde chance. Ce restaurant, c’est ma revanche sur la vie. »

Et si les pétards du Nouvel An manquent parfois, l’esprit du Daï Long reste intact. « Tant qu’il y aura des gens pour savourer mes plats, je continuerai », promet Viet, avant d’ajouter, malicieux : « Et qui sait ? Peut-être qu’un jour, mon petit-fils prendra la relève… »

Le Daï Long – Cuisine vietnamienne authentique

16 Av. André Chassefière, 34340 Marseillan

Spécialités : Pho, Bo Bun, fondue vietnamienne

Ouvert depuis 2001 – Accueil chaleureux garanti.

« Ici, chaque plat est une histoire. La mienne, celles de ceux qui ont cru en moi… et un peu de la vôtre aussi. » ( Viet Ho )