MARSEILLAN - Un renfort de taille pour le Marseillan Tennis de Table : Mounir Louarrhi fait son entrée !

Un renfort de taille pour le Marseillan Tennis de Table : Mounir Louarrhi fait son entrée !

Le Marseillan Tennis de Table est en effervescence avec l’arrivée d'un nouveau joueur d’exception. Mounir Louarrhi, commerçant dans le prêt-à-porter sportif à Marseillan Plage et ancien sportif de haut niveau, rejoint les rangs du club.

Avec un palmarès impressionnant de cinq titres de champion du Maroc et une participation aux championnats d’Afrique, aux Jeux Méditerranéens, et à la League des champions Arabes, Mounir est bien plus qu’un simple joueur.

Son parcours est jalonné de succès. En 2003, il a même représenté le Maroc lors des qualifications pour les Jeux Olympiques d'Athènes au Congo. Après un stage avec la sélection marocaine dans les Bouches-du-Rhône en 1998, il a été recruté comme entraîneur-joueur par le club de Miramas, où il a passé cinq saisons en National 2.

Mounir a également évolué dans divers clubs, notamment Béziers et Miramas, accumulant une expérience précieuse dans le monde du tennis de table.

"Mounir est une véritable force pour notre club," déclare Jérémy Chartron, manager du Marseillan Tennis de Table. "Son expérience et son expertise vont enrichir notre équipe et apporter un soutien inestimable aux jeunes joueurs de l’école de tennis de table."

À sa grande satisfaction, Mounir souhaite s’investir comme bénévole, apportant conseils et techniques aux joueurs, qu'ils soient compétiteurs ou amateurs.

La saison reprend avec enthousiasme, et ce week-end, les équipes du Marseillan Tennis de Table seront en compétition à domicile pour la troisième journée de championnat. À partir de 9h00, l’équipe départementale 3 accueillera Montpellier, suivie à 14h30 par un derby tant attendu entre l’équipe régionale 3 et Béziers au gymnase Louis Boudou.

Le retour de Mounir Louarrhi s’annonce comme un tournant prometteur pour le club. Avec un leader expérimenté tel que lui aux commandes, les ambitions du Marseillan Tennis de Table n’ont jamais été aussi grandes.

Rendez-vous ce week-end pour encourager nos équipes et vivre un moment de sport intense !

Jérémy CHARTRON Manager Tennis de table