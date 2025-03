Toulouse - Opportunité à saisir : Plus de 360 postes en alternance à Toulouse avec l'école supérieure de la banque !

Opportunité à saisir : Plus de 360 postes en alternance à Toulouse avec l’école supérieure de la banque !

Le 19 mars 2025, Toulouse se prépare à être le carrefour des ambitions professionnelles avec un job dating d’exception organisé par l’École supérieure de la banque (ESBanque). De 9h à 13h, le campus de l’ESBanque, situé au Bâtiment Le Magellan, ouvrira ses portes aux étudiants à la recherche d’une alternance enrichissante dans le secteur de la Banque Assurance.

Plus de 360 postes en alternance seront proposés, allant de Bac+2 à Bac+5, une occasion en or pour les jeunes talents de rencontrer directement les recruteurs des entreprises d’Occitanie. "Le secteur Banque Assurance évolue à grande vitesse," explique Lindo Mendès, Délégué régional Occitanie de l’ESBanque. "Ces transformations créent de nouveaux besoins en compétences, et l’alternance est une voie essentielle pour se former concrètement."

Pour maximiser leur chance de réussite, les candidats bénéficieront d’un coaching sur mesure. L’ESBanque propose des séances collectives et individuelles, axées sur l’optimisation des CV, la rédaction de lettres de motivation percutantes et la préparation aux entretiens. Ce soutien est crucial pour aborder ce jour J avec confiance et détermination.

Lors du job dating, les étudiants pourront échanger avec les recruteurs, discuter de leurs projets professionnels et découvrir les attentes des entreprises. "C’est une opportunité unique d’établir des connexions, de poser des questions et d’obtenir des retours immédiats," souligne Lindo Mendès.

Les candidats sont invités à s’informer sur les entreprises présentes et à venir avec plusieurs exemplaires de leur CV. Pour postuler, il leur suffit de se rendre sur le site de l’ESBanque et de choisir la formation souhaitée.

Les formations en alternance de l’ESBanque sont déployées dans toute la région Occitanie, notamment à Cahors, Foix, Montpellier, Tarbes et Toulouse. Chaque année, l’école forme près de la moitié des alternants du secteur au niveau national, avec un impressionnant taux d’intégration dans l’emploi de 90 %.

Avec cette campagne de recrutement ambitieuse, l’ESBanque offre aux étudiants de niveau Bac à Bac+4 une opportunité concrète d’entrer dans le monde professionnel. Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable pour bâtir votre avenir dans le secteur dynamique de la Banque Assurance !