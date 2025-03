MARSEILLAN - J-1 -Marseillanaises : Héroïnes du quotidien – Quand l'art rencontre l'engagement

Marseillanaises : Héroïnes du quotidien – Quand l’art rencontre l’engagement

En ce mois de mars, dédié à la célébration des droits des femmes, la Ville de Marseillan a choisi de mettre à l’honneur celles qui, souvent dans l’ombre, façonnent le quotidien de la communauté avec courage, passion et détermination. À travers une exposition photographique intitulée "Marseillanaises, héroïnes du quotidien", installée depuis le 5 mars sur la Place Carnot, les visiteurs sont invités à découvrir des portraits saisissants de femmes ordinaires aux parcours extraordinaires.

Réalisés par le talentueux photographe marseillanais Michel Dumergue, ces clichés artistiques et réalistes capturent l’essence de ces héroïnes modernes. Mais l’exposition va bien au-delà de l’image : chaque portrait est accompagné d’un QR Code, permettant aux visiteurs de plonger dans l’intimité de ces récits de vie grâce à des témoignages audio poignants. Une initiative innovante qui mêle art, technologie et engagement.

Des portraits qui parlent

L’exposition met en lumière des femmes de tous âges, de tous horizons et de tous métiers, dont les histoires résonnent avec force. Parmi elles, Henriette Planchon, présidente du Collectif Elles, une association locale engagée dans la défense des droits des femmes. Son témoignage, disponible en podcast exclusif, retrace son parcours de militante et son combat pour l’égalité à Marseillan.

Avec Henriette PLANCHON, Sandrine TERRISSE, Anne MULLIGI, Jeanne HUC, Elisabeth LAPOSTOLLE, Iris VILLAR, Nicole MALLET, Priscillia PAINSET, Claire Florence et May-Valérie sont également honorées dans cette exposition: Vous pouvez d'ores et déjà écoutez les pod cast de ces Héroïnes Marseillanaises en cliquant sur les liens des pod-cast qui leurs sont dédiés en fin d'article. Nous vous proposerons également les portraits individuel trés bientôt.

« Ces femmes sont les piliers invisibles de notre société. Leur quotidien est fait de sacrifices, de résilience et de petits gestes qui font la différence. À travers cette exposition, nous voulons leur rendre hommage et montrer que chaque femme, quelles que soient ses origines ou son parcours, est une héroïne à sa manière », explique Henriette Planchon, dont la voix porte une émotion palpable.

Michel Dumergue : un regard artistique et humaniste

Le photographe Michel Dumergue, connu pour son travail sensible et engagé, a su capturer l’âme de ces Marseillanaises. Ses portraits, à la fois intimes et puissants, révèlent la force intérieure de ces femmes. « Chaque visage raconte une histoire, chaque regard porte une émotion. Son objectif était de montrer la beauté de leur engagement, leur humanité et leur vulnérabilité aussi. Ce sont ces contrastes qui font la richesse des parcours que vous retrouverez en écoutant les podcast.

Les photographies, exposées en grand format, attirent l’œil des passants. Les jeux de lumière et les expressions capturées en noir et blanc avec justesse donnent vie à ces héroïnes du quotidien. Une invitation à s’arrêter, à observer et à écouter.

Des témoignages touchants

En scannant les QR Codes, les visiteurs accèdent à des enregistrements audio où ces femmes racontent leurs combats, leurs rêves et leurs espoirs. Des récits, porteurs d’espoir qui rappellent que derrière chaque femme se cache une histoire unique. Une source d’inspiration. Une initiative qui fait écho

L’exposition "Marseillanaises, héroïnes du quotidien" s’inscrit dans une série d’actions menées par la Ville de Marseillan pour promouvoir l’égalité entre les sexes. Ateliers, conférences et débats sont organisés tout au long du mois de mars, avec pour objectif de sensibiliser le public aux enjeux liés aux droits des femmes.

Le vernissage aura lieu le Samedi 8 Mars à 11 h

PROGRAMME de la Journée internationale des Droits des Femmes

• Esplanade du Port

11h : Vernissage de l’exposition “Marseillanaises, héroïnes du quotidien” ; Célébration d’un Arbre à messages en l’honneur des femmes.

12h : Moment de convivialité en musique par la violoncelliste Viriginie Riudoms.

• Place du Théâtre

14h>16h : Ateliers bien-être, self-défense, bricolage, yoga du rire… Espace enfant pour permettre aux mamans de participer aux ateliers ou d’assister aux conférences.

•Théâtre Henri Maurin

15h30 : Témoignages de Femmes Marseillanaises. Invitées d’honneur : Nicole et Mireille de l’association Olympique Marseillanaise.

16h : Conférence « Installer des rapports de respect entre les humains » animée par Violette Poulain, psychologue.

17h : Conférence « La femme citoyen comme les autres : droit à l’égalité, droit à la différence » animée par Maître Vial Bondon, avocate.

18h30 : Apéritif dinatoire musical avec Ana Cruise.

20h30 : Soirée cinéma. Projection du film “Tina”, biopic de la chanteuse Tina Turner. En 1ère partie : Court-métrage “Mon combat” de Tia Souquet et “Les résultats du féminisme” de Alice Guy.

Toute la journée : Expo peinture, sculpture et photos avec la présence exceptionnelle de Valérie Pasquier Schaub – Golaz, photographe de rue professionnelle. Restauration sur place avec le Food Truck de la Ressourcerie de Pézenas. Tombola organisée par le Collectif Elles.

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES.

L’exposition, est prévue jusqu’à la fin du mois de mars.

En attendant, les Marseillanaises continuent d’inspirer, de rassembler et de faire réfléchir. Leur voix, portée par l’art et la technologie, résonne comme un rappel puissant : chaque femme, dans son quotidien, est une héroïne.

Infos pratiques :

Exposition "Marseillanaises, héroïnes du quotidien"

Jusqu’au 31 mars

Place Carnot, Marseillan

Accès libre et gratuit

Podcasts disponibles via QR Codes sur place ou en ligne.

Ne manquez pas cette occasion de découvrir ces femmes extraordinaires et de vous laisser inspirer par leurs histoires. Parce que, comme le dit si bien Henriette Planchon, « chaque femme a une histoire à raconter, et chaque histoire mérite d’être entendue ».

Henriette PLANCHON



Sandrine TERRISSE



Anne MULLIGI



Jeanne HUC



Elisabeth LAPOSTOLLE







Iris VILLAR



Nicole MALLET



Priscillia PAINSET



Claire Florence et May-Valérie