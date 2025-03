OCCITANIE - Suspension du chantier de l'A69 : un fiasco politique et judiciaire

Communiqué de Marine Hamelet, député RN de Tarn-et-Garonne

La suspension du chantier de l’A69 par le tribunal administratif de Toulouse ce jeudi, au motif d’une prétendue « absence de raison impérative d’intérêt public majeur », constitue une aberration juridique et politique. Cette décision méprise les 300 millions d’euros déjà investis et les 70 % d’ouvrages d’art déjà construits, mettant en péril l’aboutissement d’un projet vital pour le Tarn sud.

Au-delà du soutien massif des élus locaux et des entreprises du territoire, la responsabilité de ce naufrage incombe en premier lieu au gouvernement. Incapable de faire respecter une décision politique face aux écoterroristes, il laisse les juges dicter la loi, faute d’avoir clarifié la notion d’« intérêt public majeur ».

Les députés macronistes portent également une lourde part de responsabilité. Le 20 décembre 2023, en commission du développement durable, ils ont voté en faveur d’un débat demandé par les députés NUPES sur l’A69, sous l’illusion qu’il ne remettrait pas en cause le projet. Seuls les députés du Rassemblement National et des Républicains ont eu le courage de s’y opposer, considérant que l’heure n’était plus aux tergiversations mais à l’action, le chantier étant déjà bien avancé depuis avril 2022.

Une fois encore, la politique du « en même temps » chère aux centristes entraîne des conséquences désastreuses : un immense gâchis financier, une perte de crédibilité de l’État et un coup dur pour les entreprises engagées dans ce projet structurant.

Si la cour d’appel venait à confirmer cet arrêt définitif, cela marquerait un nouveau renoncement pour le Tarn, dix ans après l’abandon du barrage de Sivens sous Ségolène Royal, et compromettrait durablement l’aménagement du territoire, y compris la future LGV Toulouse-Bordeaux.

Face à ces errements, le Rassemblement National défend une reprise en main de la politique d’aménagement par l’État, avec une vision claire et déterminée, pour garantir le développement et l’attractivité de nos territoires.