Haute-Garonne - A la conquête des métiers artistiques avec les écoles ESMA, ETPA et Pivaut !

Samedi 15 mars, les écoles ESMA, ETPA et Pivaut proposent aux toulousains de venir à la découverte des métiers du cinéma, des effets spéciaux, de l’animation 3D, des Arts Appliqués, de la photographie et du jeu vidéo. Les visiteurs auront la possibilité d’assister à des conférences, de découvrir les travaux et les films réalisés par les étudiants. L’occasion d’imaginer un projet d’avenir dans les métiers créatifs. Rejoignez-nous !

Des rendez-vous à ne pas manquer

Lors de ces Journées Portes Ouvertes, le public pourra assister aux conférences d’alumni et rencontrer notamment :

Jeremy Guibert, Lighting Artist au sein du studio toulousain TAT prod (Astérix et le combat des chefs, les aventures de Pil, les As de la jungle…)

(Astérix et le combat des chefs, les aventures de Pil, les As de la jungle…) Alexandre Caille, game designer chez Milkshake Games

Andréa Verdo, Motion designer à l’agence Bproduction

Également, la photo sera à l’honneur avec une conférence animée par un ancien étudiant de l’ETPA, Martin Portes qui a travaillé comme photographe pour le pôle d’archive de Louis Vuitton mais aussi comme assistant plateau au studio Rouchon.

Parallèlement, les visiteurs auront la possibilité de découvrir les projets réalisés par les étudiants des trois écoles, permettant ainsi d’avoir un autre regard sur les formations proposées et les différents métiers correspondants. Les futurs étudiants pourront également poser toutes les questions sur les enseignements et programmes, la diversité et la qualité des intervenants, et ainsi identifier les projets d’études dispensés sur ce campus. Il sera possible de s’entretenir avec des étudiants, enseignants et membres de l’équipe pédagogique, afin d’obtenir des réponses personnalisées et affiner son projet d’avenir.

Rendez-vous le :

Samedi 6 mars 2025 de 10h à 18h

Au Campus ESMA / ETPA 50 route de Narbonne à Auzeville Tolosane.