Haute-Garonne - Un éclairage public 100% LEDS à Aussonne

La mairie d’Aussonne et le Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG) ont inauguré le 5 mars dernier les travaux de rénovation de 1 163 luminaires d’éclairage public intervenus dans différents secteurs de la commune. Le parc d’éclairage public de la commune d’Aussonne est désormais entièrement équipé de luminaires d’éclairage public à LEDS.

Après les interventions de Michel BEUILLÉ, Maire d’Aussonne, et de Thierry SUAUD, Président du SDEHG, les participants à cette inauguration ont pu découvrir les nouvelles installations d’éclairage public de la commune lors de la visite nocturne ponctuée des commentaires de l’équipe technique du SDEHG.

Ont notamment participé à cette rencontre aux côtés des élus d’Aussonne et des équipes du SDEHG, Line MALRIC et Pascal BOUREAU, Conseillers départementaux du canton de Blagnac, les élus des communes voisines et les représentants des entreprises Eiffage énergie, Midi TP et Ineo.

Les anciennes lanternes ont été remplacées par des lampes LEDS de faible consommation énergétique permettant de réaliser 80% d’économie d’énergie.

Plusieurs objectifs ont été atteints : réduire la pollution lumineuse, préserver la biodiversité et la santé humaine, réaliser des économies d’énergie, maîtriser les dépenses publiques et améliorer la qualité de l’éclairage et le confort des habitants.

Grâce à cette rénovation, la commune va diviser sa facture d’électricité par 4,7 représentant une économie de 56000 € par an.

Les travaux, confiés aux entreprises Eiffage énergie, Midi TP et Ineo, sont financés par les économies d’énergie réalisées, le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie, les contributions du SDEHG et du Fonds vert.

► Michel BEUILLÉ, Maire d’Aussonne : « La commune d’Aussonne s’appuie déjà depuis plusieurs mandats sur les compétences du SDEHG pour l’éclairage public. Elle s’inscrit plus que jamais dans la volonté de maîtrise de la dépense énergétique, combinée à celle de l’atténuation de l’impact sur la pollution lumineuse, sur la biodiversité, mais également sur la population. C’est dans cette dynamique, que la commune a entrepris des travaux conséquents dans la rénovation de l’éclairage public. Au-delà de l’aspect règlementaire imposant la suppression des lampes « boules », le programme LED++, associé à l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit, permet un cercle vertueux qui, par le biais d’économies importantes, permettra de financer d’autres projets : pour n’en citer qu’une partie, le remplacement de l’éclairage des terrains d’entrainement du complexe de foot ou celui de l’espace fête faisant également office de boulodrome. »

► Thierry SUAUD, Président du SDEHG : « Le Syndicat Départemental d’Energie de la Haute-Garonne est aujourd’hui un précurseur en matière de déploiement de la technologie LED pour l’éclairage public avec un record de 56% de luminaires équipés avec des LEDS sur son territoire composé de 585 communes. Ce record a été atteint grâce au déploiement du programme LED++ qui a pour ambition de rénover l’intégralité du parc d’éclairage public des communes du SDEHG avec des LEDS à l’horizon 2027. Je tiens à remercier les Maires qui nous font confiance en s’inscrivant massivement dans le programme LED++ ainsi que le Conseil départemental de la Haute-Garonne qui soutient la politique du SDEHG de rénovation du parc d’éclairage public des communes et qui mène des actions de transition énergétique à nos côtés. Notre engagement commun est fondé sur des valeurs de solidarité, de mutualisation et de proximité. »

[De gauche à droite sur la photo : André MONTÉGUT, Adjoint au Maire, Brigitte CAMBOULIVES, Adjointe au Maire, Francine CAIRE, Conseillère Municipale, Michel BEUILLÉ, Maire d’Aussonne, Thierry SUAUD, Président du SDEHG, Line MALRIC et Pascal BOUREAU, Conseillers départementaux du canton de Blagnac, Claude SARRALIÉ, Vice-Président du SDEHG.]