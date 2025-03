Mende - PLUTÔT VOMIR QUE FAILLIR - Rebecca Chaillon - Cie dans le ventre

Plutôt Vomir que Faillir est une invitation audacieuse à replonger dans l’univers tumultueux de l’adolescence.

Un moment poétique et subversif, pour faire jaillir ensemble les choses que l’on n’a pas digérées.

Revivre son adolescence… bonne idée ou cauchemar absolu ? La metteuse en scène et performeuse afroféministe et militante queer Rébecca Chaillon revient sur cette période charnière de la vie dans un spectacle foisonnant et libérateur. Sur scène, quatre comédien·ne·s, dans la cantine d’un collège, déconstruisent notre rapport au monde et revivent les luttes intérieures que l’on traverse à cet âge pour devenir soi.

Dans la lignée de ses performances autour du corps, du désir et des discriminations, l’artiste explore ici les motifs récurrents de l’adolescence, entre doutes, appétits et dégoûts - la métamorphose du corps, la sexualité naissante, le racisme ou encore la relation aux parents. Sans tabou ni fausse pudeur, la pièce attaque de plein fouet ces sujets de société universels, rarement abordés au plateau. Dans un trop-plein d’émotions parfois violentes, souvent incomprises,

on assiste à un tourbillon de l’intime qui se fait chemin vers la réconciliation avec soi-même. Rébecca Chaillon nous offre le spectacle que l’on aurait adoré voir à cet âge-là ; il s’adresse à toute personne cherchant à se réparer, à soigner son corps et son histoire.

