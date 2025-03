Haute-Garonne - Mondonville : 2 ombrières photovoltaïques en autoconsommation pour les écoles

[De gauche à droite sur la photo : Pascal BOUREAU, Conseiller départemental du canton de Blagnac, Alexis PAILLARES, Responsable d’activité Citeos, Véronique BARRAQUÉ ONNO, Maire de Mondonville, Thierry SUAUD, Président du SDEHG, Jérôme FOUILLOY, Adjoint au Maire, Patrick CASEILLES, Directeur du SDEHG]

Véronique BARRAQUÉ ONNO, Maire de Mondonville, et Thierry SUAUD, Président du Syndicat Départemental d’Énergie de la Haute-Garonne (SDEHG), ont inauguré le 5 mars les ombrières photovoltaïques en autoconsommation installées sur les parkings des écoles Caroline Aigle et Jules Verne.

Ont notamment participé à cette rencontre aux côtés des élus de Mondonville et des équipes du SDEHG, Pascal BOUREAU, Conseiller départemental du canton de Blagnac et les représentants de l’entreprise Citéos.

Après la présentation des actions menées par la commune et le SDEHG en matière de transition énergétique, les participants se sont rendus sur le parking de l’école Caroline Aigle pour découvrir son ombrière.

Focus sur l’ombrière du parking de l’école Caroline Aigle : Cette ombrière, d’une puissance de 115 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à l’école Caroline Aigle située à proximité. Au total, 264 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 520 m² représentant une production annuelle de 126 MWh. 53% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par l’école et le restant est revendu.

Focus sur l’ombrière du parking de l’école Jules Verne : Cette ombrière, d’une puissance de 45 kilowatts-crête (kWc), permet de fournir de l’électricité à l’école Jules Verne située à proximité. Au total, 102 panneaux photovoltaïques sont installés sur une surface de 210 m² représentant une production annuelle de 55 MWh. 61% de l’électricité produite par l’ombrière est consommée par l’école et le restant est revendu.

Ces nouvelles installations permettent ainsi à la commune de diminuer sa facture d’électricité en autoconsommant l’électricité produite et de générer des revenus supplémentaires grâce à la revente de l’électricité produite en surplus. Les ombrières rapporteront ainsi 28 000 € par an à la commune grâce à l’énergie économisée et les recettes de la revente de l’électricité produite en surplus.

Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme du SDEHG de développement de l’autoconsommation par la mise en place d’ombrières photovoltaïques au profit des communes haut-garonnaises.

Au-delà de l’engagement de la commune dans la production d’énergie renouvelable, le dispositif proposé par le SDEHG permet un amortissement des coûts d’investissement dès la mise en service de l’ombrière.

Véronique BARRAQUÉ ONNO, Maire de Mondonville : « Dans un contexte où les enjeux climatiques et énergétiques nous poussent à repenser notre consommation, cette installation représente une avancée significative. En produisant de l’électricité verte, nous contribuons à la réduction de notre empreinte carbone tout en valorisant un espace jusque-là sous-exploité : le stationnement. Ce projet est le fruit d’une collaboration exemplaire entre la municipalité et le SDEHG. Je tiens à remercier particulièrement le SDEHG et CITEOS pour leur engagement et leur savoir-faire. Grâce à leur expertise, nous avons pu concrétiser cette infrastructure qui allie utilité, modernité et respect de l’environnement. Cette ombrière ne se limite pas à produire de l’énergie propre. Elle apporte également un confort supplémentaire aux usagers, en leur offrant de l’ombre en été et une meilleure protection contre les intempéries en hiver. Elle est la preuve qu’innovation et qualité de vie peuvent aller de pair. À travers cette réalisation, nous poursuivons notre ambition de faire de Mondonville un territoire à la pointe de la transition énergétique, engagé pour un avenir plus durable. Ce n’est qu’une étape parmi d’autres, et nous continuerons à investir dans des solutions responsables au service de notre territoire et de nos habitants. »