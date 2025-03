HÉRAULT -  Orientation scolaire : l'Occitanie se mobilise pour dessiner l'avenir des jeunes

Orientation scolaire : l’Occitanie se mobilise pour dessiner l’avenir des jeunes

Montpellier, le 5 mars 2025 – L’orientation scolaire, véritable enjeu de société, reste une préoccupation majeure pour les élèves et leurs familles. Pour répondre à ce défi, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a lancé, en novembre 2024, une concertation nationale déclinée dans chaque région. Ce jeudi 5 mars 2025, c’est à Carcassonne, au lycée agricole Charlemagne, que s’est tenue la concertation régionale en Occitanie, réunissant plus de 200 acteurs engagés pour l’avenir des jeunes.

Une mobilisation collective pour une orientation plus juste

Co-présidée par Sophie Béjean, rectrice de la région académique Occitanie, et Kamel Chibli, vice-président de la Région en charge de l’Éducation et de l’Orientation, cette journée a rassemblé élus, représentants de parents d’élèves, acteurs économiques et territoriaux. Ensemble, ils ont travaillé autour de trois axes prioritaires : la gouvernance, l’accompagnement pédagogique et l’information sur les métiers et les formations.

Huit ateliers ont permis d’aborder des sujets cruciaux, tels que le continuum entre le lycée et l’enseignement supérieur (BAC-3 / BAC+3), les dispositifs d’égalité des chances ou encore la découverte des métiers d’avenir. L’objectif ? Faire émerger des propositions concrètes pour améliorer l’orientation et lutter contre les déterminismes sociaux et géographiques qui freinent encore trop souvent l’ambition des jeunes.

Des propositions pour un système plus inclusif et innovant

Les discussions ont mis en lumière la nécessité de renforcer la coordination entre les acteurs locaux, nationaux et régionaux, afin d’offrir un accompagnement plus cohérent aux élèves. Les participants ont également insisté sur l’importance de mieux informer les familles sur les filières porteuses d’emploi et les métiers émergents, tout en valorisant les parcours professionnels et technologiques.

Parmi les propositions phares figurent la création de dispositifs innovants pour la découverte des métiers dès le collège, le renforcement des partenariats entre établissements scolaires et entreprises, et une meilleure articulation entre les formations secondaires et supérieures.

Vers une vision commune pour l’avenir

Les conclusions de cette concertation nourriront la réflexion nationale et contribueront à l’élaboration de politiques publiques plus efficaces en matière d’orientation. Pour Sophie Béjean, « cette journée démontre l’engagement de tous les acteurs pour offrir à chaque jeune une orientation choisie et non subie, en levant les freins liés à l’origine sociale ou géographique ».

Kamel Chibli a quant à lui souligné l’importance de « construire un écosystème éducatif et économique cohérent, qui permette aux jeunes de s’épanouir tout en répondant aux besoins des territoires ».

Cette concertation régionale marque une étape clé dans la construction d’une orientation scolaire plus juste et plus inclusive. Reste désormais à traduire ces propositions en actions concrètes, pour que chaque jeune puisse trouver sa voie et contribuer à bâtir la société de demain.