OCCITANIE -  Jean-Christophe Dulot met en lumière les indépendants et commerçants

Jean-Christophe Dulot, photographe basé en Occitanie met en lumière les indépendants et commerçants avec des séances photo sur mesure

À l’ère du numérique, où l’image est souvent le premier contact avec vos clients, les indépendants et commerçants ont plus que jamais besoin de se démarquer. C’est dans cette optique que Jean-Christophe Dulot, photographe basé à Marseillan, lance une nouvelle formule photo dédiée aux indépendants, commerçants et petites entreprises. Son objectif ? Leur offrir des images professionnelles qui reflètent leur énergie, leur passion et leur expertise.

Une offre sur mesure pour les indépendants et commerçants

Que vous soyez coach, thérapeute, formateur, artiste ou que vous exerciez une activité liée à l’énergie (yoga, qi gong, etc.), Jean-Christophe Dulot propose des séances photo conçues pour mettre en valeur votre activité et votre personnalité.

"Qu’aimeriez-vous que vos clients voient de vous ? Quelle image avez-vous envie de leur montrer ?" Ces questions sont au cœur de son approche. Grâce à son accompagnement personnalisé, il vous guide pour révéler vos qualités, vos valeurs et votre vibration, afin de créer des images qui parlent d’elles-mêmes.

Pour les commerçants de Marseillan et les lecteurs de la région, Jean-Christophe propose même une offre spéciale, l’occasion idéale pour valoriser leur activité avec des photos professionnelles et impactantes.

Des séances qui captent l’essence de votre activité

Les séances photo de Jean-Christophe Dulot ne se résument pas à de simples clichés. Elles sont conçues pour capturer l’énergie et l’authenticité de votre activité. Les mots-clés de ces séances ? Énergie, Cohérence, Assertivité, Échanges, Alignement, Compétence, Vibration. Autant d’éléments qui définissent votre pratique et que vos photos doivent refléter.

Que ce soit pour vos réseaux sociaux, votre site web ou tout autre support de communication, ces images vous permettront de vous démarquer et d’attirer l’attention de vos prospects et clients.

Deux formules adaptées à vos besoins

Pour répondre aux besoins de chacun, Jean-Christophe Dulot propose deux formules :

Formule LUMINANCE :

Durée : 1h

Tarif : 150 € ( + déplacement)

1 lieu – 1 ou 2 tenues

Livraison de 4 photos en haute définition, adaptées aux réseaux sociaux et à votre site web.

Formule VIBRANCE :

Durée : 1h30

Tarif : 225 € ( + déplacement)

1 ou 2 lieux – 2 ou 3 tenues

Livraison de 9 photos en haute définition, parfaites pour une communication variée et impactante.

Un service accessible à Marseillan et au-delà

Les séances se déroulent en présentiel. Cependant, Jean-Christophe Dulot propose également des itinérances pour se déplacer près de chez vous. Les dates de ces déplacements sont disponibles sur son site internet, où vous pouvez également réserver votre séance.

Pourquoi investir dans votre image ?

Dans un marché de plus en plus concurrentiel, votre image est un atout majeur. Elle est le premier contact visuel que vos clients ont avec vous, et elle peut influencer leur décision. Des photos professionnelles, qui capturent votre énergie et votre essence, peuvent vous démarquer et renforcer votre crédibilité.

"Je viens de créer cette formule pour aider les commerçants et indépendants à se mettre en valeur. Une image forte, c’est une communication qui vibre et qui attire les clients qui vous ressemblent", explique Jean-Christophe Dulot.

Une offre spéciale pour les commerçants de Marseillan

Pour les commerçants - et les lecteurs de la région, Jean-Christophe Dulot propose une offre spéciale. L’occasion idéale pour bénéficier de séances photo professionnelles à un tarif privilégié et ainsi valoriser votre activité.

À propos de Jean-Christophe Dulot :

Photographe professionnel Jean-Christophe Dulot se spécialise dans la photographie d’entreprise et de portrait. Passionné par la capture des émotions et de l’énergie, il accompagne les indépendants et commerçants dans leur communication visuelle pour les aider à se démarquer.

Pour en savoir plus et réserver votre séance, visitez son site internet : https://www.jeanchristophedulot.com/