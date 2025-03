POMEROLS - Travaux de l'avenue de la Méditerranée : un point d'étape en mairie

Travaux de l’avenue de la Méditerranée : un point d’étape en mairie

Pomérols, le 4 mars 2025. En milieu d’après-midi, une réunion d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC) s’est tenue en mairie afin de faire le point sur l’avancement des travaux de l’avenue de la Méditerranée. Cette mission, placée sous la responsabilité du maître d’œuvre conformément à la loi MOP, vise à garantir la bonne conduite du chantier en assurant une coordination optimale entre les différents intervenants.

Présidée par le Maire, Laurent Durban et le premier adjoint, Bernard Iché, cette première réunion de chantier a rassemblé les entreprises en charge des travaux : Eiffage Saint-Thibéry, Hérault Energies, Enedis, Bano TP (mandatée par l’Agglomération Hérault Méditerranée), ainsi que Bordèrs SA, qui interviendra pour le compte d’Hérault Energies. Étaient également présents le coordinateur SPS, chargé de veiller à la sécurité et à la protection de la santé sur le site, ainsi que M. Vandevelde, responsable du projet pour le cabinet d’études GAXIEU Ingénierie. L’objectif principal de cette rencontre était de réajuster le planning des interventions, dont une version actualisée sera disponible d’ici une dizaine de jours.

Ce chantier se déroulera en plusieurs phases. Actuellement, l’entreprise Bano TP poursuit la pose des réseaux d’eau et d’assainissement pour le compte de l’Agglomération Hérault Méditerranée. La fin de cette phase est prévue pour la mi-avril.

Début mai, les travaux se poursuivront avec la mise en place d’un chemisage des canalisations, une technique innovante permettant de renforcer leur étanchéité sans nécessiter de démontage. Ce procédé repose sur l’application d’un mélange de résine et de durcisseur sur une nappe de fibre de verre ou une gaine liner de différentes épaisseurs.

Début avril, l’entreprise Bordèrs SA devrait intervenir pour enfouir les réseaux secs pour le compte d’Hérault Energies. De son côté, Eiffage prévoit d’entamer ses travaux début juin, sous réserve de la levée de toutes contraintes techniques.

Des mesures sont prises pour limiter les désagréments puisque, conformément aux engagements pris lors de la réunion publique, le chantier restera accessible aux riverains en soirée afin qu’ils puissent regagner leur domicile en toute sérénité. Si les travaux ne sont pas totalement achevés d’ici la fin juillet, une ouverture provisoire de la route sera mise en place pour la période estivale, garantissant l’accès à toutes les habitations. Par ailleurs, un parking temporaire a été aménagé à l’entrée de Pomérols pour permettre aux riverains de stationner durant la pause méridienne et de rentrer déjeuner chez eux sans encombre.

À l’issue de la réunion, M. le Maire a tenu à adresser un message de gratitude à la population : « Je remercie encore une fois l’ensemble des habitants, et plus particulièrement les riverains, pour leur patience face aux désagréments causés par ces travaux. Mais une fois terminés, ce ne sera que du bonheur pour tout le monde, avec une belle entrée de ville côté Agde. »

Avec un chantier qui se déroule selon un calendrier maîtrisé, Pomérols se prépare ainsi à offrir à ses habitants et visiteurs un cadre modernisé et plus fonctionnel grâce à ce projet structurant pour la commune.